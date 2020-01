‘Friends’-fans herbekeken om middernacht massaal clipje waarin Chandler het over 2020 heeft MVO

01 januari 2020

13u30 9 TV ‘Friends’-fans bekeken gisteren om middernacht massaal een specifieke aflevering uit de reeks opnieuw. In de vierde aflevering van seizoen 10 heeft Chandler het namelijk over het jaar 2020, en dat konden ze niet aan zich voorbij laten gaan.

“Als je om 11u48 begint met kijken, krijg je rond middernacht Chandler te horen die zegt ‘Hey Emma, dit is het jaar 2020, ben je nog altijd aan het genieten van je dutje?’”, gaf streamingzender Netflix mee via sociale media. Het gaat om een aflevering waarin Ross een videoboodschap probeert op te nemen voor zijn jarige babydochtertje, Emma. Hij wil haar de video tonen op haar achttiende verjaardag... en laat die nu net in het jaar 2020 vallen.

If you start S10E04 of Friends at 11:48 PM on December 31st, you'll begin the year with Chandler saying, "Hi, Emma. It's the year 2020. Are you still enjoying your nap?" Netflix India(@ NetflixIndia) link

Chandler en Monica zijn echter kwaad, omdat ze van Ross niet op vakantie mogen vertrekken voor Emma’s taart gearriveerd is. De aflevering heet dan ook toepasselijk ‘The One With The Cake’. “Wij zijn tante Monica en oom Chandler”, gaat het clipje verder. “Maar je kent ons waarschijnlijk niet omdat we al zeventien jaar niet meer met je ouders gesproken hebben... We waren getrouwd maar omdat we een romantisch weekend gemist hebben liep alles fout. Door jou dus.”

Gelukkig is Emma maar een fictief personage en hoeft ze dit jaar niet naar zo’n negatieve boodschap te luisteren. ‘Friends’-liefhebbers die de aflevering wél graag nog een keer bekijken moeten snel zijn, want in de loop van 2020 zal Netflix alle afleveringen van de show offline halen.