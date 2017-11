'Freddy De Vadder' schrijft nieuwe serie én droomt van Netflix TDS

15u36

Bron: KW 0 James Arthur TV Bart Vanneste, u allicht beter bekend als Freddy De Vadder , is na het succes van 'Bevergem' opnieuw een scenario aan het schrijven voor een serie. Opvallend: enig c ontact met zenders of productiehuizen is nog niet gelegd. De Vadder en zijn team kijken immers over de grenzen heen, naar diensten als Netflix. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

"Barichara" is genoemd naar een dorp in Colombia, waar een groepje Vlaamse rugzaktoeristen neerstrijkt. De bende doet zich beter voor dan ze zijn, maar worden uiteindelijk met zichzelf geconfronteerd. Het schrijven van de reeks zou volgens Vanneste goed opschieten.

Dromen van Netflix

En toch: "We hebben nog geen contact opgenomen met zenders en productiehuizen", aldus Bart. "We kijken dan ook ook over de grenzen heen, dus kan het misschien ook rechtstreeks met een streamingsdienst als Netflix. We zien wel, maar we zijn ambitieus, ja." Vanneste-De Vadder schrijft de reeks met stand-up comedian David Galle, acteur Wouter Brunee,l en journalist Tim F. Van der Mensbrugghe.