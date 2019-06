‘Flikken Maastricht’-acteur Victor Renier is trots op zijn nieuw samengesteld gezin JR

30 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Op z’n vijftigste zat Victor Reinier (56) niet meteen te springen om voor de derde keer vader te worden, maar de ster uit de Nederlandse serie ‘Flikken Maasricht’, bij ons te zien op Eén, wilde zijn nieuwe vriendin Aimée dat geluk niet onthouden. En vandaag is hij erg trots op z’n nieuw samengesteld gezin. “Ik kan niet veel, maar wél leuke kinderen maken”, lacht hij.

Dat Victor Reinier fier is op z’n drie kinderen - zoon Jesse (27) en dochter Janna (22) uit z’n eerste huwelijk met Anja en dochtertje Robin (5) met z’n huidige vriendin Aimée - is een understatement van jewelste. “Het zijn ook echt heel erg míjn kinderen”, vertelde hij onlangs in een Nederlands magazine. “Ze zijn ondernemend, ­brutaal en hebben een goed gevoel voor humor.”

Beste vriendin

Dat z’n eerste huwelijk op de klippen liep, laat twaalf jaar na de scheiding geen littekens meer achter. “Intussen kan ik mijn ex met een gerust hart mijn beste vriendin noemen”, zegt Victor. “Dat het fout liep tussen ons, was ongelooflijk verdrietig. Vooral de kinderen hadden het er erg moeilijk mee. Jesse was 15, Janna 11. Ze zaten dus allebei op een kwetsbare leeftijd. Anja en ik moesten er veel tijd en aandacht aan besteden.”

Net daardoor was Victor er niet happig op om op z’n vijftigste voor een derde keer vader te worden. “Ik dacht: ik heb twee fantastische, gezonde kinderen, waarom zou ik me problemen op de hals halen?”, klinkt het. “Stel dat het kind niet gezond is, stel dat… Er kan van alles fout gaan, hé. Maar de relatie bleef duren, en mijn vriendin wilde graag een kind, dus dat wilde ik haar niet onthouden. Ook omdat ik wéét hoe leuk het is om kinderen te hebben.”

Meer ontspannen

“De derde keer vader worden was heel anders dan de eerste keer met Jesse, toen ik nog maar 28 was”, aldus Victor. “Toen moest ik mijn carrière nog helemaal opbouwen en had ik nauwelijks werk. Ik zou in toneelstukjes gaan spelen, en als het meezat misschien een gastrolletje krijgen in een serie. Dat is anders gelopen. Toen Janna geboren werd, zat ik al in ‘Baantjer’. Toen Robin kwam, had ik die serie ingeruild voor ‘Flikken Maastricht’, een tweede succes.”

Dat hij intussen meer ervaring heeft als vader, doet ook veel. “Ik schrik niet meer als een kind huilt. Aimée is voor het eerst moeder, maar ik vind niet dat ik de hele tijd moet roepen: ‘Ik weet hoe dat moet!’ En daarbij: elk kind is anders. Je kan niet op routine een kind opvoeden.”

Op café gaan

Victor Reinier omschrijft zichzelf als een ‘vriendschappelijke’ vader. “De gouden regel is: alles mag, behalve dingen kapotmaken en anderen pijn doen. Het is leuk dat ik met hen op café kan gaan en lol kan trappen, maar ik snap het ook wel als ze uiteindelijk zeggen: ‘Pap, het is nu tijd om te gaan.’ Als je met je vrienden kattenkwaad wil uithalen, moet je vader daar niet bij zijn. Ik zit al te zaniken als ze een sigaret opsteken.”

De acteur fietst naar eigen zeggen ‘van nature door het rode licht’. “Slaafsheid leidt nergens toe. Maar of het licht nu rood of groen is, je moet altijd goed kijken of er niets aan komt. Hoeveel ongelukken gebeuren er niet doordat iemand door het rood rijdt en jij net denkt: ‘Het is groen, ik kan gaan’? Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven en blijf nadenken. Dat breng ik mijn kinderen bij.”

Reinier is er trots op dat zijn kinderen zelfstandig en sociaal zijn. “Ik kan niet veel, maar wél leuke kinderen maken”, zegt de blonde acteur lachend. “Of beter: vrouwen vinden die ­leuke kinderen kunnen maken. Maar dat is toch ook een ­talent?”