'Flikken Maastricht'-acteur verliest vader TDS

06u32

Bron: Raster 0 © Vara TV De Nederlandse acteur Victor Reinier, bij ons vooral bekend uit 'Baantjer' en 'Flikken Maastricht', moest zopas onverwacht afscheid nemen van zijn vader.Da maakt Victor zelf bekend.

Victor’s vader, Kees Nieuwenhuijzen, werd 84. Het overlijden van de man in zijn woning in Amsterdam kwam als een donderslag bij heldere hemel. Dat laat het tijdschrift Raster, waar Kees voor werkte, weten in een verklaring op hun website.

De bijzondere tekst van Victor met de titel 'Lopen, Liep, Gelopen' verscheen gisteren. "Zoals gewoonlijk negeert hij de stekende pijn in zijn benen. Totdat die pijn in zijn rechterheen plotseling zo hevig wordt dat doorlopen vrijwel onmogelijk is. Een arts wordt snel geconsulteerd: Acute arteriele afsluiting; totale blokkade van de bloeddoorstroming in het rechteronderbeen", schrijft Victor. "Na twee vergeefse operaties volgt amputatie. Nooit meer de benenwagen. Zo, precies, is het afgelopen. Uit."