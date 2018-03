'Flanman' Maxime uit 'Belgium's Got Talent': "Het is te vergelijken met topsport" DBJ

04 maart 2018

12u00

Hij was ongetwijfeld de meest opmerkelijke kandidaat bij 'Belgium's Got Talent' vrijdagavond. Maxime Pans (21) uit Gent slaagde erin om liefst 24 flans naar binnen te werken in één minuut tijd. Al duurde dat wel maar heel even.

“Ik heb ontzettend veel berichten gekregen na de uitzending van vrijdag en ben een hele dag bezig geweest om ze te beantwoorden. Veel berichten van vrienden die me een ‘Held’ of een ‘Legend’ noemen, maar ook van mensen die ik totaal niet ken.” Negatieve reacties kreeg Maxime nog niet. “Al zijn er wel mensen die me in bescherming willen nemen, dat vind ik wel lief.”

Het was niet niets met plankenvrees op een podium gaan staan voor 2000 toeschouwers. “Ik had enorm veel stress en bovendien waren de opnames in het midden van de zomer. Het was ontzettend warm en de adrenaline stroomde door mijn lijf. Het gaf me wel een enorme kick en iedereen die me iets liet weten gaf me een pluim. Vierentwintig flans in een minuut is dan ook niet niets. Het is een beetje als topsport, maar dan in de voedingswereld.”

Terwijl de anderen nog naar hun lepeltje grepen, was mijn flan al op Maxime

Het idee kreeg Maxime op een kamp waar hij monitor was. “We kregen daar zo’n flannetje als dessert en het was mijn idee om die zo snel mogelijk op te eten. Terwijl de anderen nog naar hun lepeltje grepen, was die van mij al op. Diezelfde dag nog stonden er drie nieuwe flannetjes voor mij, de week daarop twaalf. Zo is het idee gegroeid. Een vriend heeft me nadien ingeschreven voor ‘Belgium's Got Talent’.

Ik heb Koen Wauters al uitgedaagd voor de #flanschallenge Maxime

In de uitzending vertelde Maxime dat het de bedoeling was een hype te creëren. “De bedoeling is om een heuse flanschallenge te organiseren en dat mensen elkaar kunnen uitdagen onder de hashtag #flanschallenge. Ik heb Koen Wauters alvast een berichtje gestuurd”, lacht Maxime.