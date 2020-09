‘First Dates’-barman Bram stelt zijn huwelijksfeest in Spanje uit CD

23 september 2020

08u00

Bron: Story 0 TV Begin juni trouwde Bram Van Geert (31), de barman uit het Eén-programma ‘First Dates’, voor de wet met zijn vriendin Lien. Hun feest zou eind deze maand plaatsvinden in Spanje, maar ze zijn het zoveelste koppel dat die plannen gedwarsboomd ziet door het coronavirus.

“Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer”, zegt Bram. “Je leeft daar een jaar naartoe... Maar we wisten uiteraard dat deze kans bestond. En er wordt slecht weer voorspeld op de datum die we geprikt hadden: dat maakt het draaglijker.” (lacht)

Aan het uitgestelde feest zijn ze geen geld kwijt, maar de annulatie krijgt wel nog een staartje voor hun familieleden en vrienden. “De vluchten naar Spanje zijn niet geannuleerd, dat geld zijn onze gasten dus kwijt. Dat vreet momenteel nog het meest aan ons. Gelukkig nemen ze ons niets kwalijk.”

Lees ook:

‘First Dates’-barman Bram en zijn verloofde kennen elkaar dankzij Tinder: “Eigenlijk wilden we geen relatie, alleen plezier en aandacht” (+)

‘First Dates’-barman Bram is in het huwelijksbootje gestapt