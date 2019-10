‘FC De Kampioenen’ is terug: acht nieuwe afleveringen op komst HAA

21 oktober 2019

22u16 730 TV Heugelijk nieuws voor fans van ‘FC De Kampioenen’: tien jaar na het einde zijn er acht nieuwe afleveringen van de populaire tv-reeks op komst. Dat hebben Herman ‘Markske’ Verbruggen en An ‘Bieke’ Swartenbroekx onthuld in ‘Vandaag’ op Eén. De reeks viert volgend jaar zijn dertigjarig jubileum, vandaar de eenmalige terugkeer.

“Mijn gedacht!”, zou Balthazar Boma zeggen, gespeeld door Marijn Devalck. Niet onterecht, want Vlaanderens beroemdste en beroerdste caféploeg scoort nog steeds immens goed in de Vlaamse huiskamers.

Nu zijn er dus acht gloednieuwe afleveringen op komst: 21 seizoenen worden er 22, en 273 afleveringen worden er 281. Eind 2020 starten de opnames.

De eerste aflevering van ‘FC De Kampioenen’ verscheen in 1990 op het kleine scherm. Het programma liep 21 seizoenen, goed voor in totaal 273 afleveringen. Sinds 2013 zijn ook al vier ‘FC De Kampioenen’-films de revue gepasseerd.

“Elke week kregen we van fans wel eens de vraag: ‘Waarom maken jullie geen nieuwe afleveringen meer?’”, aldus Herman Verburggen. “Niet enkel ik, maar alle Kampioenen worden er nog altijd vaak over aangesproken. Ik wilde het antwoord op die vraag eigenlijk ook wel weten, dus polste ik bij de netmanager van Eén, Olivier Goris. Tot mijn verbazing en vreugde was zijn eerste reactie erg duidelijk: Eén vond het dertigjarige bestaan van ‘F.C. De Kampioenen’ de ideale gelegenheid om De Kampioenen opnieuw thuis te laten komen!”

De nieuwe afleveringen zijn in 2021 op Eén te zien.