‘Faroek’ gaat live om sneller misdrijven op te lossen: "Hopelijk forceren we doorbraak" Jolien Boeckx

24 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Faroek Özgünes gaat voortaan live. Kijkers kunnen tijdens het opsporingsprogramma van de VTM-gerechtsjournalist naar een rechtstreekse politielijn bellen om zo nog sneller — en misschien wel in de aflevering zelf — misdrijven te helpen oplossen. "Vorig seizoen konden we dankzij het programma één op de twee cases oplossen. ‘Faroek’ werkt dus wel degelijk."

De voorbije vier seizoenen kwam in ‘Faroek’ maandelijks één case aan bod, met zes in totaal. ‘Faroek Live’ gaat vanaf nu wekelijks uitzenden, waardoor meer zaken behandeld kunnen worden. "Zeer positief, want we hebben er het voorbije seizoen heel veel ­binnengekregen. Het waren er zelfs te veel om ­allemaal aan bod te laten komen, waardoor we moesten kijken naar hoe dringend ze waren", vertelt ­Özgünes. "Daarom brengen we ze de volgende weken in speciale uitzendingen, telkens op dinsdag. En we gaan live, waardoor we korter op de bal kunnen ­spelen en de mensen nog meer kunnen betrekken."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN