‘Fantastic Beasts’ krijgt spin-off met Jude Law als Perkamentus MVO

29 september 2020

13u49 1 TV Het ziet ernaar uit dat Jude Law (47) zijn eigen ‘Fantastic Beasts’-reeks krijgt op het streamingplatform HBO Max. Die wordt gebaseerd op zijn personage uit de films: een jonge versie van professor Perkamentus.

Ondanks de recente controverse rond J.K. Rowling gaat de ‘Fantastic Beasts and where to Find Them’-franchise nog vrolijk verder. Onlangs nog bevestigde hoofdrolspeler Eddie Redmayne dat er een ‘Fantastic Beasts 3' komt: “De opnames waren onderbroken door de coronacrisis, maar intussen zijn we alweer aan het filmen.”

Nu is er ook een nieuwe tv-reeks op komst. Die draait volledig rond Perkamentus, die we al goed kennen als schoolhoofd uit de originele ‘Harry Potter’-boeken. De serie zou zich focussen op zijn jonge jaren, waarin hij onder andere een homoseksuele relatie aanknoopt met iemand die later zijn aartsrivaal zou worden: de duistere tovenaar Grindelwald. In de ‘Fantastic Beasts’-films wordt die laatste voorlopig nog vertolkt door Johnny Depp. Het is echter niet bekend of ook Johnny te zien zal zijn in de tv-reeks.