‘Family Guy’ en ‘The Simpsons’ vinden vervanging voor opgestapte stemacteurs SDE

26 september 2020

14u19

Bron: Metro/ANP 0 TV De animatiereeksen ‘Family Guy’ en ‘The Simpsons’ hebben de afgelopen maanden druk gezocht naar nieuwe stemacteurs. Niet omdat er enkele nieuwe personages in de reeksen zullen verschijnen, maar wel omdat enkele blanke castleden hun rol opgaven omdat ze een gekleurd personage vertolkten. De vacatures zijn ondertussen opnieuw ingevuld.

In januari maakte ‘Friends’-acteur Hank Azaria bekend dat hij niet langer stemmenwerk zou verzorgen voor de (gekleurde) personages Carl Carlson en Apu Nahasapeemapetilon. “Toen ik besefte dat dit is hoe mensen over het personage dachten, wilde ik niet meer meewerken. Het voelde gewoon niet goed”, vertelde hij in de New York Times over z'n beslissing om Apu niet langer te vertolken.

Nog meer blanke stemacteurs volgden z'n redenering. Zo ook Mike Henry, die in ‘Family Guy’ het personage Cleveland Brown vertolkte. “Alleen personen van kleur zouden personages van kleur mogen spelen", liet hij optekenen. Henry sprak de stem van Cleveland in sinds het begin van ‘Family Guy’ in 1999 en in de spinoff ‘The Cleveland Show’, die van 2009 tot 2013 werd uitgezonden.

Nu zijn voor beide acteurs vervangers gevonden. De producenten van ‘The Simpsons’ - die bovendien besloten om helemaal geen blanke acteurs meer stemmen te laten inspreken van gekleurde personages - kozen voor ‘The Flash’-acteur Alex Désert om Hank te vervangen. De makers van ‘Family Guy' kozen dan weer voor YouTuber Ari Zahir als de nieuwe Cleveland Brown. “We hebben onze nieuwe Cleveland gevonden", klonk het enthousiast op Twitter. “Blij om je bij de familie te hebben.” Zahir is blij met de nieuwe klus en bedankte de makers in een verklaring. "En aan alle miljoenen fans die van de show houden, ik beloof jullie niet teleur te stellen.”

Lees ook:

Hank Azaria neemt afscheid van ‘Simpsons’-personage Apu: “Toen ik besefte hoe mensen over hem dachten, wilde ik niet meer meewerken”

Stemacteur ‘Family Guy’ stopt na 20 jaar met rol