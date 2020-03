'Familie' voortaan zonder Guy Van Sande op VTMGO HL

04 maart 2020

00u00 0 TV Op een 'Familie'-kijkersforum merkte een fan op dat twee afleveringen van het eerste seizoen van de soap niet meer opvraagbaar zijn op het onlineplatform VTMGO. Volgens VTM was "de inhoud niet meer geschikt". Het blijkt om afleveringen te gaan waarin Guy Van Sande te zien is.

De acteur werd vorig jaar in juni tot drie jaar voorwaardelijk en een geldboete veroordeeld voor het bezit, het verspreiden en de productie van kinderporno. "Het gaat om oude afleveringen", klinkt het bij VTM. "Het leek ons beter om ze nu niet meer te tonen. Telkens we een aflevering met Guy Van Sande opmerken, halen we die offline. Dat geldt trouwens ook voor afleveringen van andere reeksen."

Zo werd de crimireeks 'Zone stad' met Van Sande in de hoofdrol enkele weken geleden ook al geschrapt. Bij de VRT geldt een soortgelijke houding: de zender schrapte de heruitzending van enkele afleveringen van 'Spring'. Child Focus heeft niet om deze beslissing van VRT en VTM gevraagd, maar keurt ze wel goed. De kinderrechtenorganisatie stelde zich burgerlijke partij in de zaak tegen Van Sande.

Bekijk ook: VRT en VTM bannen Guy Van Sande van het scherm