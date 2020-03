‘Familie’: Vertrekt Lars voor 2 jaar naar Singapore? SDE

16 maart 2020

14u30

Bron: VTM 0

In ‘Familie’ kreeg Lars een geweldig zakelijk voorstel, zo vertelt hij aan Veronique. Die is meteen enthousiast: “De timing is perfect, waarom ben je dan niet zo enthousiast?” Tot ze hoort dat Lars voor deze ‘perfecte job’ twee jaar lang naar Singapore zou moeten ...

‘Familie’, 20.00 uur op VTM