‘Familie’ veilt setbezoek en avant-première voor Rode Neuzen Dag KD

17 juni 2019

20u55

Bron: VTM 0 TV De VTM-soap ‘Familie' veilt een setbezoek en de kans om de seizoensfinale in avant-première te bekijken met de acteurs uit de reeks. De opbrengst van de actie gaat integraal naar Rode Neuzen Dag.

De seizoensfinale van Familie nadert met rasse schreden. “We’re going out with a bang”, teasede Kürt Rogiers al op zijn sociale media. De spannende slotaflevering wordt op vrijdag 28 juni losgelaten op kijkend Vlaanderen, maar 100 duo’s krijgen de kans om ze één dag eerder samen met enkele acteurs in avant-première te zien. Zij worden op donderdag 27 juni uitgenodigd op de set, waar ze een exclusieve rondleiding krijgen in de decors van hun favoriete reeks. De 100 duo’s krijgen er niet alleen de donderdagaflevering te zien, ze bekijken ook samen met enkele leden van de cast de bloedstollende seizoensfinale in preview. Jasmijn Van Hoof (Stefanie) en Vincent Banic (Guido) doen alvast een warme oproep om mee te bieden via VakantieVeilingen.be. De opbrengst gaat integraal naar Rode Neuzen Dag.