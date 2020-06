‘Familie’ start na de zomer met een drama: begaat verpleger Tony nog een moord? HL

24 juni 2020

11u00

Bron: TV Familie 0 TV Een online zoekertje geeft aanleiding tot grote nieuwsgierigheid bij de fanatieke ‘Familie’-kijkers. Want uit die advertentie kan je moeiteloos afleiden dat er (wéér) een dode zal vallen in de succesvolle VTM-serie. Dat schrijft weekblad TV Familie.

Op een website die regelmatig figuranten zoekt voor televisieprogramma’s en films, is een oproep voor een gastrol in ­‘Familie’ verschenen. Voor een belangrijke scène die deze week al wordt opgenomen. Wat voor iemand precies wordt gezocht? Een man tussen 25 en 50 jaar, die een verpleger én een lijk kan spelen. Misschien niet meteen een glansrol, maar het zoekertje verklapt dat we in september een dode voorgeschoteld krijgen. En die spoiler doet sommige ‘Familie’-fans nu al volop speculeren en zoeken naar wat die verpleger precies in het verhaal komt doen, en ook wie zijn moordenaar kan zijn... Hoewel, veel uiteenlopende theorieën zijn er eigenlijk niet. Want op de diverse ‘Familie’-fansites lijkt zowat iedereen hetzelfde te vermoeden.

Psychopaat

Vóór de vroegtijdige zomerstop was namelijk al duidelijk geworden dat verpleger Tony (Jeroen Van Dyck) een ware psychopaat is. Hij stal hebbedingen van bewoners van het zorgcentrum waar ook Anna (Annie Geeraerts) en Albert (Ray Verhaeghe) verblijven, om die spullen daarna zogezegd te vinden. Zodat hij als de redder in nood gevierd werd. Hij bracht mensen zelfs in levensgevaar door hen pillen te doen slikken die hun gezondheid serieuze schade zouden toebrengen. Om hen vervolgens zogezegd wonderbaarlijk te ­genezen. Soms liep zijn plan fout af. Fataal zelfs. Want Eulalie (Heddie Suls) overleefde zo’n pillenvergiftiging niet. Ook de bomma was een slachtoffer van de boosaardige Tony. Maar zij kon gelukkig gered worden. En dan was er nog de kidnapping van de zwangere Hanne (Margot Hallemans).

En dán zal dat nieuwe personage - die verpleger dus - misschien in het verhaal opduiken. “Als je ’t mij vraagt, zoeken ze bij ‘Familie’ iemand die zogezegd bekwaam is om verpleger Tony bij Hannes bevalling bij te staan”, lezen we op een fansite. Aangezien Tony al heel wat vreselijke dingen op zijn geweten heeft, wijzen kijkers nu in zijn richting als de mogelijke moordenaar: “Ja, eerst helpen om die baby ter wereld te brengen, om dan, hup, naar het hiernamaals geholpen te worden door valse Tony. Want die nieuwe verpleger kan hem natuurlijk wel verraden!”