'Familie' pakt vanaf vanavond uit met een verhaallijn over een illegale vluchteling: "We gaan voor een actueel en realistisch verhaal" Mark Coenegracht

12 februari 2018

06u12 2 TV Terwijl de 'Thuis'-fans nog volop aan het bekomen zijn van de dood van baby Magaly en de euthanasie-aanvraag van Luc, krijgen de kijkers van de VTM-soap 'Familie' vanaf vanavond volop te maken met de problematiek van de illegale vluchtelingen. Ayo Buhari, op de vlucht voor de terreurgroep Boko Haram, stapt immers zomaar het leven van Benny en Stefanie binnen. Het is acteur-regisseur Adams Mensah, een Ghanese Belg, die in de huid van Ayo kruipt.

Geen ontvoering, grote verliefdheid, misdaad, verleiding, nijd of haat vanavond in ‘Familie’, wel de intrede van een illegale vluchteling die het leven van sommige personages grondig in de war gaat sturen. In de ‘Jan en Alleman’, het café van Jan Van den Bossche, duikt plots een jonge Nigeriaan op. Het blijkt Ayo Buhari te zijn, die op iemand wacht die maar niet blijkt op te dagen. Dag na dag wacht hij op hem. Als het café dicht is slaapt hij op straat. Benny geraakt met hem aan de praat, leent hem zelfs even zijn gsm en biedt hem uiteindelijk onderdak aan. Tot de politie Ayo onderschept en hij het bevel krijgt het grondgebied te verlaten.

"Toen ik de vraag kreeg of ik de rol van een Nigeriaanse illegale vluchteling wilde spelen heb ik zeker niet onmiddellijk toegehapt", vertelt Adams Mensah, de Ghanees-Belgische filmregisseur, schrijver en acteur uit Borgerhout die de rol speelt van Ayo. "Alweer in de huid van een vluchteling kruipen…, was mijn eerste gedachte. Ik was net terug van Ghana, waar ik een documentaire had gedraaid. Maar al snel besefte ik dat ik te fel had gereageerd. Voelde ik me plots te goed om deze rol te spelen? Het is eigenlijk een eer om een stem en een gezicht te geven aan die waardevolle mensen. En het is goed en nodig dat ook hun verhalen verteld worden. Als ik daar toe kan bijdragen is dat perfect."

Adams Mensah belandde op zijn veertiende in België. "Ik word dus binnenkort dertien jaar in mijn nieuwe leven", lacht de acteur-regisseur en danser. "Ik heb destijds een vlekkeloze overtocht gemaakt. Mijn vader was eerder overgekomen op zoek naar een beter leven. Dat ik hem samen met mijn zus volgde was heel erg logisch. Dat ik hier ging studeren en de Nederlandse taal leerde, was de logica zelf. Ik heb daar zelfs nooit een vraag over gesteld, amper beseft wat er gebeurde. Pas toen ik later terug naar Ghana ging, vooral om mijn moeder te bezoeken die door een beroerte was getroffen en sindsdien niet meer kan praten, is het besef gekomen dat ik een compleet ander leven had."

"Ik ben heel snel ondergedompeld in dat gewone leven omdat ik hier kon studeren. Zo moest je wel Nederlands leren", vervolgt Adams. "Ook de stap naar theater en later film gebeurde spontaan dankzij kunstZ, een organisatie die inzet op de opleiding, ondersteuning en begeleiding van acteurs en podiumkunstenaars van verschillende origine. Ik heb heel veel te danken aan hen. Toen ik nog in Ghana woonde deed ik daar ook al mee aan toneeltjes enzo. Ik heb hier tijdens mijn middelbaar de kunstZ-academie gevolgd en nadien film gestudeerd."

Actueel, realistisch

"Het verhaal van Ayo Buhari is actueel en zeer realistisch", vertelt creatief directeur Wim Feyaerts. "Hij heeft alles wat zovele vluchtelingen hebben. In ons verhaal komt hij uit Nigeria. Hij is 25 jaar, opgegroeid bij een katholieke vader en moeder. Nigeria wordt niet alleen geteisterd door extreme droogte en hongersnood, maar ook door een gewapend conflict met is islamitische terreurgroep Boko Haram. Nadat zijn vriendin Ifama vermoord wordt door leden van Boko Haram en zijn familie spoorloos is, besluit hij te vluchten. Langs Libië riskeert hij een helse boottochten richting Europa. Wanneer hij uiteindelijk in België belandt durft hij geen asielprocedure aan te vragen. Bovendien is hij blut want zijn geld is gestolen door mensensmokkelaars. Hij besluit onder te duiken en als illegaal aan het werk te gaan. En dan ontmoet hij Benny. En Stefanie."