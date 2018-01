'Familie' opnieuw in de fout, hilariteit bij de fans tot gevolg DBJ

18 januari 2018

18u01 27 TV De kijkers van 'Familie' hebben een reputatie hoog te houden en ook nu zagen enkele fans met arendsogen opnieuw een foutje in de afleveringen van 16 en 17 januari. Amélie was namelijk plots gewond aan een ander hand en dat zorgde voor hilariteit op sociale media.

Het zijn spannende tijden voor Amélie (gespeeld door Erika Van Tielen) in 'Familie'. Haar nieuwe liefde Peter Van den Bossche blijkt namelijk haar halfbroer te zijn en haar vermeende vader moest opnieuw opgegraven worden om een DNA-staal te kunnen nemen. Ze sloeg dan ook door in de aflevering van dinsdag en brak met haar hand een glas kapot.

Wat de kijkers verbaasde, was dat er aan de linkerhand van Amélie de volgende dag niets te zien was. Integendeel, haar rechterhand zat plots in het verband, terwijl haar linkerhand toch duidelijk de scherven hadden opgevangen.

Omdat de scènes niet chronologisch worden opgenomen, kunnen dergelijke fouten weleens voorkomen, maar dat ontgaat de kijkers van de VTM-soap duidelijk niet. Het is namelijk niet de eerste keer dat er details niet kloppen.