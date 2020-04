‘Familie’ neemt afscheid met erg veel vragen en een nieuw liefdeskoppel Hans Luyten

24 april 2020

20u46 40 TV Vrijdag zond VTM de laatste aflevering van ‘Familie’ van het seizoen uit. Geen échte seizoensfinale, maar toch eentje met extra veel spanning, drama en surprises. En vooral: veel onbeantwoorde vragen.



Zo waren de kijkers natuurlijk vooral geïnteresseerd in de afloop van de ontvoering van Hanne (Margot Hallemans) door haar buurman. De hoogzwangere vrouw zit opgesloten op een groezelige zolderkamer bij Tony (Jeroen Van Dyck). Op het einde van de slotaflevering was nog altijd niet duidelijk wat de creep nu eigenlijk van plan is. Dat is dan ook meteen dé hamvraag bij de start van het nieuwe seizoen: kan Hanne uit zijn klauwen ontsnappen? En vooral: gebeurt dat tijdig, want haar bevalling is wel uitgerekend voor 7 mei.

Dilemma’s

Naast de plot rond Hanne en Tony zorgden de makers van ‘Familie’ er ook voor dat uiteenlopende personages cruciale knopen moesten doorhakken. Keuzes die het komende seizoen grondig zullen beïnvloeden. Zo is er Lars (Kürt Rogiers), die nog niet weet dat hij een verborgen kind heeft. Wat zal hij doen als hij verneemt dat hij de vader is van de zoon van Kathleen (Ann Van den Broeck)? Vertrekt hij dan nog altijd voor twee jaar naar Singapore, waar een fantastische job en mooie toekomst op hem ligt te wachten? En vertrekken Veronique (Sandrine André) en Cédric (Yanni Bourguignon) dan met hem mee en dus uit ‘Familie’?

Kantelmoment

Niet alleen Lars, Veronique en Cédric staan voor een kantelmoment in hun leven, ook Benny (Roel Vanderstukken) is op zoek naar het juiste spoor. Zijn grote liefde Liesbeth (Hilde De Baerdemaeker) is naar Nederland vertrokken, maar de actrice liet onlangs in een interview vallen dat haar rol in ‘Familie’ nog niet helemaal is uitgespeeld. Naast Lizzy is er ook nog Robyn (Jits Van Belle), die op bezinning is geweest in een klooster, maar daar nu weer buiten is. En naast die twee vrouwen loopt er in het gezichtsveld van Benny natuurlijk ook nog altijd Vanessa (Karen Damen) rond, de thuisverpleegster van Alfons (Jaak Van Assche). Wie van de drie neemt Benny mee op zijn pad?

Absolute surprise

En dan zijn er nog Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en Jonas (David Cantens) die samen voor dé absolute surprise van de slotaflevering zorgden. In de allerlaatste scène voor de zomerstop belandden de twee samen in bed. En dat terwijl ze allebei al weken verkondigen dat er tussen hen niks is, tenzij wat vriendschap en een troostende schouder. Een onenightstand of een belevenis die voor herhaling vatbaar is?

Vragen genoeg dus. Op de antwoorden moeten de soapliefhebbers nog minstens vier maanden wachten, want ‘Familie’ wordt pas na de zomervakantie weer op het scherm verwacht.

