'Familie'-kijkers zijn Chris ‘Bart’ Van Tongelen beu: "Maar de rol aan een ander geven? Gaat niet gebeuren" Hans Luyten

06 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Amper twee weken. Zo lang heeft de terugkeer van Bart Van den Bossche in ‘Familie’ geduurd. En dat irriteert nogal wat fans van de reeks. Acteur Chris Van Tongelen (49) begrijpt de wrevel niet.

Opnieuw een merkwaardige wending in ‘Familie’: Bart Van den Bossche heeft zijn vriendin Trudy en z’n zoon Jelle achtergelaten om alleen naar Dubai te vertrekken, waar een goedbetaalde job op hem wacht. En hij was nog maar pas terug in het land, na een zoveelste langdurig buitenlands verblijf.

Bart vluchtte in 2015 naar Amerika omdat zijn leven in gevaar was door een gerechtelijk ­onder­zoek waaraan hij had meegewerkt. Sindsdien keerde hij twee keer heel even terug: één keer voor de verjaardag van de bomma, en nu omdat hij en zijn gezin bedreigd werden door de agressieve vader van het liefje van z’n zoon.

"Alwéér weg!"

Wie zich wél druk maakt om het snelle vertrek van Bart zijn de ‘Familie’-kijkers. "Ziet hij niet welk verdriet hij zijn gezin aandoet? Hij hoort hier in ‘Familie", staat er te lezen op één van de fansites.  "Voor mij mag Bart er gerust uit. Zijn verhaallijn is niet meer wat het moet zijn", klaagt een andere kijker.

"Klopt. Boeit helemaal niet meer’, vult iemand aan. "Ik was blij dat Bart terug was, maar nu is hij weeral weg. Ah, ja, de Romeo’s wachten." En ook: "Ja, het wordt tijd dat ze hem vervangen door een andere acteur, want hij komt alleen nog in ‘Familie’ als hij niks anders te doen heeft!’"

"Nog lang voortdoen"

Chris Van Tongelen, die de rol van Bart vertolkt, kan de klagers niet bepaald geruststellen. "Bart komt en gaat, en dat blijft zo", zegt hij. "De Romeo’s zijn belangrijk voor mij, en ik heb ook nog andere muzikale projecten. Zo werk ik momenteel aan een musical. Een vaste rol in ‘Familie’ lukt simpelweg niet meer voor mij. Maar zo nu en dan eens opduiken, ja, dat past nog perfect in mijn agenda. Op deze manier zie ik mij nog jaren in ‘Familie’ spelen. Want nee, het is niet de bedoeling dat een andere acteur de rol van Bart zal overnemen."