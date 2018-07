‘Familie’-kijkers speculeren over neergestoken Amélie: "Mysterie opgelost!" HL

02 juli 2018

18u25 0 TV De seizoensfinale van ‘Familie’ laat de fans niet los. Op kijkersfora wordt er druk gespeculeerd over de vraag wie Amélie in koelen bloede heeft neergestoken. Sommigen beweren het mysterie te hebben opgelost.

Voor wie het mocht gemist hebben: in het slotbeeld van de VTM-soap werd Veronique (Sandrine André) wakker naast het roerloze lichaam van Amélie (Erika Van Tielen). Die had veel bloed verloren door een gapende steekwonde. Wat was er gebeurd? Veronique leek het niet te weten. De meerderheid op de fansites is er van overtuigd dat zij niet de daderes is. Ook al lag het moordwapen naast haar. "Daar was zij té dronken voor", schrijft een trouwe kijker.

Nee, er wordt gezocht naar een geweldenaar, die zowel Veronique als Amélie wilde treffen. En zo komen de meesten uit bij de vreemde man, die de twee halfzussen in de bar lastigviel maar twee keer kordaat wandelen werd gestuurd. "Die heeft wellicht iets verdovends in hun drankje gedaan", meent iemand. En ook: "Dat is waarschijnlijk een lid van de drugsbende, die nog een eitje te pellen had met Amélie."

Sommigen zoeken het niet zo ver en verdenken liever Mathias (Peter Bulckaen). De ex van Veronique heeft niet alleen de sleutel van haar huis, maar ook een reden om wraak te nemen op Lars (Kürt Rogiers). Anderen lachen al dat speurderswerk weg en beweren dat zij een ultieme, verborgen hint ontdekt hebben. Zij hechten veel belang aan het houten messenblok in de keuken van het appartement van Lars, dat wel erg lang in beeld kwam: zes seconden. Daar moet een reden voor zijn. Iemand wees erop dat in dat blok een mes ontbrak. "Het moordwapen", vulden enkele gelijkgezinden aan. En daarom beweren zij dat Marie de schuldige is. Zo straft zij niet alleen haar ontrouwe ex, Lars, door zijn zus te treffen, maar flikt ze ook haar rivale, Veronique, door haar tot hoofdverdachte te bombarderen. Theorieën genoeg, dus. En iedereen heeft dezelfde eindconclusie: "Mysterie opgelost!"