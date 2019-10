‘Familie’-kijkers raken niet uitgepraat over Amélie: “Ze kan geen pintjes tappen!” Redactie

17 oktober 2019

10u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Op sociale media maken sommige ‘Familie’-lezers zich vrolijk over Amélie (Erika Van Tielen) achter de toog in de Jan & Alleman. “Ze kan geen deftig pintje tappen, er staat altijd veel te veel schuim op het bier”, stellen ze vast. En dat klopt. Alleen: Erika kan daar niks aan doen, zo leggen de makers van de soap uit in weekblad TV Familie.

“Het bier dat uit de tapkraan vloeit, is niet gekoeld”, aldus de ‘Familie’-makers in het weekblad. “Kan ook niet, want de koelinstallatie staat uit. Dat moet, omdat de motor te veel lawaai maakt en dat zou je dus horen op tv. Dat is dus de enige reden waarom het bier veel te hard schuimt. Het is gewoonweg te warm.”

“De leidingen van de tap worden bovendien amper schoongemaakt”, klinkt het verder. “Die pintjes zijn dus eigenlijk niet echt drinkbaar. Vandaar dat personages enkel van hun bier drinken als het uit een flesje komt.” De koelkasten in de Jan & Alleman en in al de andere decors werken trouwens ook niet. Om dezelfde reden: het gebrom van de motor is storend. Als de deur van een ijskast wordt geopend, brandt er binnen wel een lichtje. Maar dat brandt constant, want voor dat lampje wordt een batterij gebruikt.

Ook leuk om te weten: er loopt wel water uit de kraan achter de toog van de Jan & Alleman, maar er is geen afvoer. Onder de spoelbak staat simpelweg een emmer, die maximum tien liter kan opvangen.