'Familie'-kijkers raken niet uitgepraat: keert Emma straks terug naar de soap?

19 september 2019

06u00

Bab Buelens (25) zorgt voor beroering bij 'Familie'-fans. Met één simpel zinnetje. De actrice verdween uit de reeks, maar door een uitspraak wordt nu druk gegist en verondersteld. Want: zou Emma - de run away bride die naar Afrika is verdwenen - misschien tóch weer in 'Familie' opduiken? Weekblad TV Familie zocht het uit.

Het zou niet onlogisch zou zijn, want Bab is natuurlijk ontzettend populair. En ze zal wellicht nóg populairder worden, aangezien ze in de nieuwe ‘Kampioenen’-film te zien zal zijn als het liefje van Ronaldinho (Niels Destadsbader). Bab heeft momenteel liefst 144.000 volgers op Instagram. Het zou dus niet verbazen als de ‘Familie’-makers de actrice na verloop van tijd opnieuw willen inlijven.

Oké, het hoofdstuk Emma lijkt in het verhaal definitief afgesloten. Een hoofdstuk dat toch bijna vijf jaar heeft geduurd en waar de kijkers van hebben genoten. Die innige liefde tussen Emma en Guido, en ook de tegenslagen die ze hebben gekend. Het was allemaal vertederend en meeslepend. Bab zei na haar laatste draaidag: “Dit voelt als een liefdesbreuk. Maar ik ben nu vooral benieuwd wat er op mijn pad komt.” En uiteraard koos ze het woord ‘liefdesbreuk’ niet zomaar. Want Bab en haar tv-geliefde Vincent Banic werden ook in het écht een koppel.

Heimwee

Hoe dan ook, Bab klinkt nu anders als het over ‘Familie’ gaat. In een recent interview schemert zelfs wat heimwee door. Want Bab zegt: “Of ik naar ‘Familie’ terugkeer? Dat weet ik NU nog niet, het is niet uitgesloten dat ik terugkom. Maar OP DIT MOMENT is er nog niets uitgeschreven.” Dat klinkt alsof Bab er stiekem op hoopt dat Emma opnieuw in het verhaal zal worden opgenomen. Het kan perfect. Want Emma kan op haar nieuwe liefde Lucas uitgekeken raken en - bijvoorbeeld na een ruzie - uit Afrika terugkeren. Zelfs zónder Milou.

Die flikkering

Heel wat ‘Familie’-fans hebben deze uitspraak van Bab Buelens opgepikt. Waardoor op het internet al “Hoera, ze komt terug!” wordt geschreeuwd. Maar tegelijk wordt ook voorspeld dat een terugkeer van Emma voor flink wat spanningen zal zorgen. Want... Guido en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) lijken in ‘Familie’ steeds dichter naar elkaar toe te groeien. Zelfs al vóór de zomerstop was dat verschillende kijkers opgevallen. ‘”Euh, daar is precies iets moois aan het groeien”, postte een ‘Familie’-fan toen. En iemand anders:”‘Heb je die flikkering in Stefanies ogen gezien toen ze naar Guido keek?”

Vorige week doken opnieuw insinuaties over Stefanie en Guido op. De aanleiding: een scène waarin ze samen in de zetel zaten en genoten van een intiem gesprek én van de goudkleurige hydraterende maskers die Guido tevoorschijn toverde. “Die zouden echt een tof koppel zijn”, postte een kijker na die aflevering. “Ja, dat zie ik nog wel gebeuren”, voegde iemand anders eraan toe. “Al heeft Stefanie misschien nog wat tijd nodig. Maar die twee passen goed bij elkaar.” En wat we ook lezen: “O, Stefanie en Guido... Dat zou het mooiste koppel van ‘Familie’ zijn!”