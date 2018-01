'Familie'-fans verdeeld over de komst van Andrea Croonenberghs ED

23 januari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Andrea Croonenberghs (53) wordt bijzonder kil onthaald door de ‘Familie’-kijkers. "Zo jammer dat Andrea geen eerlijke kans krijgt", zegt Janine Bischops in Dag Allemaal. Maar de kritiek was enigszins te verwachten.  "Allez, Andrea is zo’n warme en grappige vrouw", klinkt het.

"Een zuurpruim", "Te hautain", "Een mens met pretentie": ‘Familie’-fans zijn niet mals voor An­drea Croonenberghs, die haar intrede maakte in de VTM-soap. Ze speelt modellenscout Griet Macharis, die haar zinnen heeft gezet op de veel jongere Guido Van den Bossche. Veel kijkers lijken zich eraan te storen dat vertrouwde ‘Familie’-acteurs moeten vertrekken, terwijl er steeds meer voormalige VRT-gezichten bijkomen. Zij hebben nog niet verteerd dat Martine Jonckheere, Jacky Lafon en Ini Massez uit de reeks geschreven zijn, terwijl kort na Janine Bischops nu ook Andrea Croonenberghs erbij komt. "Is het uitverkoop bij de VRT? 1 + 1 gratis?", valt te lezen op het ‘Familie’-forum.

Onbezonnen

Dat Andrea Croonenberghs jaren zowat het meest vertrouwde VRT-gezicht was, valt niet te ontkennen. Ze was meer dan een kwarteeuw te zien als omroepster en speelde mee in reeksen als ‘Windkracht 10’ en ‘Flikken’.

Een zeer loyale medewerkster van de openbare omroep, dus. En in die hoedanigheid gaf ­Andrea al eens negatieve commentaar op VTM. Zoals de weinig verheffende opmerking dat ze nog liever ‘een drol legt in de studio dan een quiz te presenteren op VTM’. Later gaf ze toe dat ze toen jong en onbezonnen was, en vrouwen meer kansen krijgen bij VTM dan op de VRT.

Zotte doos

En toch komt die ongelukkige uitspraak van jaren geleden nu als een boemerang in haar gezicht terug. Andrea’s voormalige VRT-collega Janine Bischops, die sinds kort ook een rol in ‘Familie’ heeft, sust: "Die uitspraken had ze nooit mogen doen, maar dat is al lang geleden. Noem het gerust een jeugdzonde. Ik vind het jammer dat Andrea op deze manier geen eerlijke kans krijgt."

