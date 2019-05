Exclusief voor abonnees ‘Familie’ en ‘Thuis’ lijken af te stevenen op identieke seizoensfinale HL

31 mei 2019

06u00

Bron: Primo 0 TV Op vrijdag 28 juni zullen alle Vlaamse soapfans gegarandeerd voor de buis zitten voor de jaarlijkse seizoensfinales van ‘Thuis’ én ‘Familie’. Die dubbelafleveringen worden bijna tegelijkertijd uitgezonden en beloven dus voor een lange en spannende tv-avond te zorgen. Of toch niet? Want sommige kijkers slaan alarm op sociale media, aldus Primo. Hun vrees is dat in beide series hetzelfde staat te gebeuren: “Zoals het er nu naar uitziet, stevenen de Vlaamse soaps op een bijna identieke slotepisode af.”

Het gebeurt wel vaker dat verhaallijnen in ‘Thuis’ en ‘Familie’ gelijklopend zijn. Twee jaar geleden was dat bijvoorbeeld het geval. Toen ontvoerde Simon Stefanie in de seizoensfinale van ‘Familie’. In het slotbeeld van ‘Thuis’ gebeurde iets soortgelijks: Waldek werd gekidnapt door Julia.

Vorig jaar vertoonde het einde van beide series ook een opvallende overeenkomst, want ze draaiden toen allebei rond een babywissel. In ‘Familie’ ontvoerde Emma de kindjes Mila en Milou, die bij hun geboorte waren verwisseld. Mayra zorgde ook voor een ontvoering in ‘Thuis’, toen ze er met Zoë/Magaly vandoor ging. Ook die baby was enkele maanden eerder verwisseld geweest met het kind van Twan en Nuria. Mayra moest toen na een spectaculair verkeersongeval uit een brandend wrak gered worden.

