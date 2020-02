‘Familie’ duikt de wereld van de prostitutie in: Amélie wordt een luxe-escorte Hans Luyten

28 februari 2020

20u40 1 TV Na wekenlang spoorloos te zijn geweest dook Amélie vrijdag opnieuw op in ‘Familie’. Met een bommetje van formaat. Het personage van Erika Van Tielen draagt voortaan een pruik en werkt als luxe-escorte.

Amélie verdween uit beeld omdat de grond onder haar voeten iets te heet was geworden. Ze had veel geld gestolen van het bedrijf van haar broer Lars (Kürt Rogiers) en had haar vriend Jonas (David Cantens) daarvan de schuld gegeven. Vrijdag kreeg de kijker een eerste glimp te zien van haar nieuwe leven, dat zich afspeelt in de wereld van de betaalde liefde. Een escorte-service lijkt een ongewone plot voor een kindvriendelijke soap.

“Toch vind ik dit een logische wending”, zegt Erika Van Tielen. “Mijn personage Amélie is blut, heeft veel schulden en nog amper vrienden. Ik zou deze keuze zelf nooit maken, maar zij ziet deze escorte-job als de makkelijkste oplossing voor al haar problemen. Ik begrijp haar. Hopelijk de kijker ook. Ik reageerde meteen superenthousiast toen ik over deze verhaallijn hoorde, want ik zag veel opportuniteiten. Er zal voor de kijker een compleet nieuwe wereld opengaan. Met enkele nieuwe personages.”

En zo maakt de ‘Familie’-kijker kennis met de wereld van de prostitutie. “’Familie’ blijft een familieprogramma met ook jonge kijkers”, zegt Van Tielen. “Er zullen dus geen expliciete scènes te zien zijn. Wat Amélie met haar klanten in bed doet, hoeft ook niet in beeld te komen. Dat is niet relevant voor deze reeks en daar zijn meteen ook duidelijke afspraken over gemaakt. De kijker zal wel wat bloot en sexy lingerie te zien krijgen, maar het blijft allemaal toch vooral suggestief.”