‘Familie’-cast verrast met nieuwe generiek ‘Als We Weer Samen Zijn’ LOV

26 maart 2020

09u17 68 TV De opnames van ‘Familie’ mogen dan wel voor onbepaalde tijd opgeschort zijn wegens het coronavirus, dat betekent niet dat de cast ondertussen stilzit.

Ze zongen samen een origineel quarantainelied in om iedereen een hart onder de riem te steken. De bekende ‘Familie’-generiek ‘Als we samen zijn’ werd omgedoopt tot ‘Als we weer samen zijn’ en werd door de acteurs en actrices opnieuw ingezongen ‘vanuit hun kot’.

Kürt Rogiers presenteerde vanochtend samen met Q-dj Vincent Fierens een nieuwe uitzending van het liveprogramma ‘Blijf in uw kot!’ bij VTM en liet de video in primeur zien. Kürt en Vincent belden ook met Jo Hens - Niko uit ‘Familie’ - die het initiatief nam en de video op korte tijd in elkaar bokste. De nieuwe generiek zal donderdagavond ook op tv te zien zijn.