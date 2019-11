‘Familie’-actrice Margot Hallemans wordt yoga-experte op tv Redactie

20 november 2019

10u00

Margot Hallemans (26) gaat meewerken aan de nieuwe themazender TV Plus, die voorheen Stories heette en nu op kanaal 40 op Telenet te zien is. De nieuwe Vlaamse themazender zet in op nostalgie, muziek, lifestyle en gezondheid.

Eén van de hoofdpijlers wordt het gezondheidsmagazine ‘Mar10’, dat door wellnesscoach Martine Prenen zal worden gepresenteerd. Het voormalige VRT-gezicht nam twaalf jaar geleden afscheid van de openbare omroep en volgde nadien een opleiding als gezondheidscoach en voedingsconsulente. Het nieuwe programma wil aantonen dat gezond leven niet ingewikkeld of onprettig hoeft te zijn en geeft tips om kijkers op de goede weg te zetten. Martine gaat presenteren en reportages maken, maar krijgt de hulp van een redactie en enkele bekende medewerkers, die een vaste rubriek in het programma zullen verzorgen. Onder hen tv-dokter Sofie Lemmens, bekend van ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’ met Philippe Geubels. Maar ook ‘Familie’-actrice Margot Hallemans werkt aan het gezondheidsmagazine mee. Zij zal als ervaringsdeskundige reportages maken over yoga.