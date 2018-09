'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof neemt er een tweede job bij TK

14 september 2018

07u51

We kennen haar allemaal als Stefanie uit 'Familie', maar binnenkort is actrice Jasmijn Van Hoof niet alleen op VTM te zien. Vanaf dit weekend gaat ze aan de slag bij TV PLUS, het lifestylegedeelte van de regionale zender RTV.

Wie regelmatig naar RTV - de regionale zender van omgeving Mechelen en Turnhout - kijkt, weet dat je daar in het weekend kan kijken naar Living PLUS: een programma waarin het gaat over lifestyle en entertainment. Het item wordt gepresenteerd vanuit de studio door Maarten Cox, maar nu wordt het concept uitgebreid. Jasmijn Van Hoof wordt de sidekick van Maarten en de twee trekken er samen op uit.

"Naast mijn rol in Familie, die ik trouwens met heel veel plezier vertolk, vond ik dat het tijd was voor een extra uitdaging", laat Jasmijn weten. "Ik kreeg de kans om een screentest te doen bij TV PLUS en meteen was het raak. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om vanaf dit weekend ook op de regionale televisie de kijkers te mogen verwelkomen."

Jasmijn is overigens niet het enige soapgezicht die bij RTV aan de slag is. Ook haar collega Erika Van Tielen is een van de presentatrices, en ook Ronny Daelman (die ooit Sam in 'Thuis' speelde) werkt er.