'Familie'-acteur Yanni Bourguignon: "Ik zie mijn lief 2 keer per week, net genoeg om niet naast elkaar te leven" Jean D'hont

19 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Wordt het iets tussen Cédric en de vijftien jaar oudere Marie in ‘Familie’? Acteur Yanni Bourguignon (20) zou er geen moeite mee hebben want hij valt zelf op "vrouwen met iets meer levenservaring". "Die zijn veel interessanter dan mijn leeftijdsgenoten", vertelt Yanni aan Dag Allemaal.

Half oktober maakte Yanni Bourguignon zijn opwachting op de set van ‘Familie’ als de ‘nieuwe’ Cédric, de zoon van Sandrine André (Veronique). Begin december kregen de kijkers hem voor ’t eerst te zien, maar dat lokte gemengde reacties uit. "Ik heb het geluk gehad dat ­Sandrine me goed heeft opgevangen", zegt Yanni. "Toen zij de rol van Veronique overnam van Anne Somers, ging het er pas écht hard aan toe. En vandaag wordt ze op handen gedragen door de kijkers. Nu, ik snap het ergens wel, hoor. ’t Is niet meer dan logisch dat mensen steigeren als een acteur uit hun lievelingssoap wordt vervangen."

Intussen hebben de kijkers jou wél in de armen gesloten.

"Ik zie alleszins geen negatieve berichten of haatmails meer passeren. Weet je, iedereen heeft recht op zijn of haar mening, maar ze hoeven die niet per se met mij te delen. (lachje)"

Voelde jij je op de set wel welkom?

"Enorm! Peter Bulckaen en Sandrine werden aangesteld als mijn meter en peter. Peter bespreekt de verhaallijnen met mij en we oefenen samen de teksten in. De laatste tijd speel ik geregeld naast Kürt Rogiers en ook van hem krijg ik gouden tips."

Zijn ze weleens streng voor jou?

"Sandrine kan heel streng zijn, ’t is een echte mama. (lacht) Zo was ik eens mijn bril vergeten. Toen ik die wilde gaan halen, greep Sandrine meteen in: ‘Nee, Yanni, jij blijft zitten. We hebben daar een kleedster voor, anders neem jij haar job af.’"

Eerlijk? Je ziet er beter uit zonder bril.

"Mja, ik draag thuis ook weleens een bril, hoor. Ik ben licht bijziend. Ach, misschien laten we die bril van Cédric binnenkort wel achterwege. Gezien ik iemand van 18 speel, kan het perfect zonder."

Iemand van 18 die verliefd is op een vrouw van 33, Marie. Zou jij zelf ook kunnen vallen op iemand die vijftien jaar ouder is dan jij?

"Waarom niet? Op liefde staat geen leeftijd, toch? Ik vind iets oudere vrouwen sowieso interessanter dan mijn leeftijdsgenoten. Geef mij maar iemand met wat meer levenservaring in plaats van een meisje dat het enkel kan hebben over het nieuwste model smartphone of een nieuwe lippenstift. Mijn lief Shana is trouwens ook vier jaar ouder dan ik."

Juist, jullie zijn sinds kort weer samen. Hoe is dat zo gekomen?

"Wel, Shana is musicalactrice en heeft al net zo’n drukke agenda als ik. Toen ik bij ‘Familie’ begon, stond zij op de planken met de ‘Winterrevue’ en ‘The Rocky Horror Show’. Daardoor waren we op een gegeven moment uit elkaar gegroeid. Maar al snel begon ik haar zó hard te missen... En zij mij, dus we hebben het nog een kans gegeven."

En?

"Het gaat nu véél beter! Druk of niet, we zorgen er nu voor dat we elkaar minstens twee keer per week zien. Veel is dat nog altijd niet, maar net voldoende om niet naast elkaar te beginnen leven."

Sinds jij op tv komt, krijg je allicht veel aanzoeken van geïnteresseerde meisjes?

"Ik krijg weleens berichtjes, ja. Al komen de meesten niet veel verder dan ‘Hey’. (lacht) Ik krijg vooral complimenten over hoe goed Sandrine en ik matchen op het scherm. Wij waren samen op de Sinksenfoor, tientallen complimenten hebben we gehad. Man, dat deed deugd!"

Dat jij op een vrije dag op stap gaat met je tv-mama, zegt veel.

"Mijn band met Sandrine is fantastisch. Ik blijf trouwens geloven dat het dankzij haar is dat ik de job heb gekregen. Het duurde heel lang om de nieuwe Cédric te vinden, en op een bepaald moment heeft Sandrine bij de castingverantwoordelijke geopperd om mij nog eens terug te vragen na mijn auditie bij Peter Bulckaen. Toen ik die tweede keer bloednerveus aankwam, riep Sandrine me even apart."

Om te polsen of er een klik was tussen jullie?

"Waarschijnlijk. Tijdens die babbel voelde ik de stress zo van me af glijden. Toen wist ik: van deze vrouw kan ik nog véél leren."

Ook Karel Deruwe ken je blijkbaar goed. Onlangs zaaide je verwarring door een foto met hem op Instagram te posten. Veel fans dachten dat het de definitieve terugkeer van Guido Van den Bossche inluidde.

"(lachje) Maar nee. Karel was m’n hoofddocent Drama aan het Conservatorium. Er zijn weken geweest dat ik hem meer zag dan m’n eigen ouders. Ik was me dus van geen kwaad bewust toen ik een selfie met Karel nam."

En hoe zat dat met die foto van jou met Ilse La Monaca van ‘De Buurtpolitie’ die jij op het internet zette?

"VTM heeft voor het maken van ‘Familie’ de handen in elkaar geslagen met productiehuis Zodiak, dat ook ‘De Buurtpolitie’ maakt. Ilse is nu dus eigenlijk een collega. Maar je zal me niet zien opduiken in ‘De Buurtpolitie’, als je dat bedoelt. Ik neem sowieso tijdens mijn eerste jaar bij ‘Familie’ geen andere opdrachten aan. Ik heb zelfs mijn thuisstudie Managementwetenschappen aan de Open Universiteit on hold gezet. Na dat eerste jaar zien we wel."

Jij kent nog wel meer BV’s: enkele jaren terug zong jij bij het koor van Studio 100, naast Marthe van K3.

"Marthe is een topper, dat wist ik al toen we in onze kindertijd samen op het podium stonden. Op korte tijd hebben we allebei een mooi parcours gereden. We hebben er elkaar onlangs nog mee gefeliciteerd op een feestje."

Heb je al complimenten gekregen van je voorganger, Bas Van Weert?

"Nee, maar dat hoeft ook niet. Wij hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar ik volg hem wel op Instagram. En ik weet dat hij en Sarah-Lynn Clerckx (Louise in ‘Familie’, nvdr) samen naar mijn eerste aflevering hebben gekeken."

Woon jij nog in het ouderlijke huis?

"In Wolvertem, ja. Ik heb even met het idee gespeeld om in Antwerpen te gaan wonen, dichter bij de opnamestudio’s. Maar ik heb het zo goed bij m’n mama. Papa is nu drie jaar naar Australië om er een tapijtenbedrijf te herstructureren en ik wil mama niet alleen laten in dat grote huis. Zeker niet nu m’n broer en zus ook net het nest uit vliegen."

Het moet niet fijn zijn om je vader zo lang te moeten missen.

"Wel, vanaf 13 juli hebben we vakantie bij ‘Familie’. Ik vertrek dan meteen naar Australië om twee weken bij papa te zijn. En daarna ga ik voor het eerst een weekje op vakantie met Shana, met de auto naar Marseille."

Iets helemaal anders, jouw achternaam klinkt niet bepaald Vlaams.

"Het is een Franse naam, dat klopt. Maar we weten zelf niet zo veel over de herkomst ervan. Mijn broer wilde vroeger graag bewijzen dat we van adel zijn, maar ik betwijfel dat. Wist je trouwens dat ik mijn voornaam aan Dag Allemaal te danken heb?"

Je meent het. Vertel!

"Eigenlijk wilden ze mij Robin noemen, maar in de week dat ik werd geboren, stond de toen wereldbekende Griekse pianist Yanni in jullie blad. Mama vond dat een heel mooie naam, en papa ging akkoord. Het enige vervelende is dat mensen mijn naam uitspreken als die van de bekende stylist Jani."

Jani zou alvast weinig aan te merken hebben op jouw stijl. Je bent leuk gekleed en duidelijk in vorm.

"Sporten doe ik nochtans amper. Vroeger ging ik vaak duiken, maar ik ben ermee gestopt omdat mama bang was dat ik zou verdrinken. Intussen ben ik ook uit de karateclub gestapt, en balsporten zijn niet aan mij besteed, want ik heb een vreselijke oog-handcoördinatie. Shana en ik hebben nu een fitnessabonnement genomen, maar vaak zijn we nog niet in de gym geraakt. Zeker niet nu Shana revalideert van een voetblessure die ze tijdens het dansen heeft opgelopen. Ach ja, dan maar qualitytime in de zetel, hé. (lacht)"