'Familie'-acteur Pieter Van Keymeulen: “‘Game of Thrones’? Zal ik wel bekijken in 2025" Dennis Guilliams

29 juni 2019

00u00 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: ‘Familie’-acteur Pieter Van Keymeulen (34).

"Kattenvideo's"

"Op het openbaar vervoer - ik heb zelf geen auto - tikt de schermtijd van m'n smartphone aan. Dan kijk ik naar kattenvideo's. Maar net zo goed naar een verslag van een sportwedstrijd of een filmtrailer. Wat ik vervolgens bekijk, hangt af van wat het YouTube-algoritme voor mij in petto heeft."

"Geboren winnaar"

"Een quiz als 'Blokken' vind ik leuker om te bekijken als ik een relatie heb. Ik ben momenteel vrijgezel en als single kun je je kennis niet meten met je partner door om ter snelst te antwoorden. Met vrienden speel ik wel vaak gezelschapsspelletjes. Slechts één probleem: ik kan niet tegen mijn verlies. (lacht) Tíjdens het tv-kijken speel ik trouwens vaak 'De Kolonisten van Catan' online."

"Verstand op nul"

"Na een drukke werkdag kan ik in de zetel ploffen voor een no-brainer genre 'The Only Way Is Essex' of 'Geordie Shore'. Van dat soort reality-tv val ik meestal binnen de vijf minuten in slaap. De beste serie ooit? Dat moet 'The Crown' zijn. Ik houd ook van James Bond. Klassiekers als 'Goldfinger' en 'The Spy Who Loved Me' heb ik wel al dertig keer gezien."

"Nostalgie troef"

"Het beste van het nieuwste? Ik loop meestal enkele lichtjaren achter. Zo heb ik nog steeds niet alle ‘Harry Potter’-films gezien. Ik haak moeilijk in bij nieuwe hypes, en klamp me eerder vast aan cultseries van vroeger. Ik speel bijvoorbeeld ook liever op een oude Nintendo - games uit de jaren stilletjes - dan op een moderne spelcomputer of met virtual reality. Van 'Game of Thrones' heb ik maar één aflevering gezien. Maar waarschijnlijk zal ik die serie bekijken in 2025."

"Geen snoeper"

"Omdat je als man van 34 ook stilaan met de zwaartekracht geconfronteerd wordt, probeer ik zo weinig mogelijk snoep in huis te halen. Ik ben omsingeld door nachtwinkels, maar voor de buis ben ik veel meer lui dan moe. Opstaan voor een zak chips? Liever niet. Tenzij die nachtwinkels zouden beginnen met thuislevering."

"Mmmmelk"

"In de videoclip van mijn single 'Je neemt me mee' nip ik van wijn, maar eigenlijk drink ik niet vaak alcohol. En al zeker niet voor tv. Ik klink saai, maar vlak voor het slapengaan, zal ik eerder naar een glas melk grijpen."

KIJKT HOEVEEL?

“Tussen 2 uur per week en 2 uur per dag.”

AANTAL TV’S THUIS?

“In de living en ook in m’n slaapkamer, maar die gebruik ik enkel als ik griep heb.”

HOE EN WAAR?

“Languit in de zetel. Tenzij ik naar een ernstig programma als ‘Het Nieuws’ kijk, dan zit ik recht.”

MET WIE?

“Alleen of met vrienden.”

ZAPT WEG VAN...

“Horror.”

MIJN TV-TIP

"Ik hou ervan als iemand een lied covert en het helemaal naar zijn of haar hand zet. Dat werkt erg inspirerend."

The Best of The Voice Worldwide - Vrijdag 20.35 u. op VTM

Vanaf 30 augustus speelt Pieter Van Keymeulen in de musical ‘Kiss of the Spider Woman’ in het Antwerpse Fakkeltheater. Tickets (23 euro) via www.inteam-producties.be