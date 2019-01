‘Familie’-acteur David Cantens is het alleen-zijn beu: “Ik mis iemand om mijn geluk mee te delen” HL

11 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Na een fantastische werkdag kom ik vol enthousiasme thuis... in een leeg huis.” David Cantens (38), vanaf deze week naast ‘Familie’ ook te zien in de nieuwe VTM-reeks ‘De Luizenmoeder’, verlangt alsmaar meer naar een nieuwe liefde. “Ik voel dat ik eindelijk weer klaar ben voor een relatie”, zegt hij in Dag Allemaal.

Sinds zijn bejubelde prestatie als de autistische Rudy in ‘Marsman’ krijgt David de ene aanbieding na de andere. Zo zet hij momenteel ‘Familie’ op stelten als ex-bajesklant Jonas en speelt hij vanaf deze week in ‘De Luizenmoeder’ de homofiele papa van een geadopteerd Aziatisch meisje - zijn partner wordt gespeeld door ‘Spitsbroers’-acteur Malik Mohammed. Het is Davids tiende tv-rol in amper vijf jaar. “Ja, het loopt lekker en die erkenning doet mij plezier”, zegt hij. “De ene opdracht lijkt de andere op te leveren.

Zoals je rol als Youri in de Vlaamse ­versie van ‘De Luizenmoeder’. Het Nederlandse origineel nam een ­bescheiden start bij onze noorderburen, maar groeide uit tot een ware sensatie, en krijgt volgende maand een vervolg.

Echt indrukwekkend. Ik was héél blij dat ik werd gevraagd. ‘De Luizenmoeder’ is een uitzonderlijke reeks, die op het juiste moment komt. In deze tijden van politieke correctheid zoeken de harde grappen voortdurend de grenzen op. En omdat het verhaal zich afspeelt op een basisschool, zijn de scenario’s heel herkenbaar.

Ook voor wie geen schoolgaande ­kinderen in huis heeft?

Ja. Ik ben kinderloos, maar heb net als iedereen op school gezeten, hé. Toen waren er ook al allerlei regels om je verjaardag in de klas te vieren, waren er problemen op de speelplaats en had het schoolpersoneel vaak vreemde gewoonten. Maar sommige thema’s, zoals ouderparticipatie, krijgen in de serie een wel erg actueel jasje.

Je bent nu 38. Heb jij nog een ­kinderwens?

Door mijn job stond ik lange tijd minder open voor de verantwoordelijkheden die bij het ouderschap horen. Bovendien ben ik als acteur lang zelf kind gebleven. Langer dan de meesten. Maar toch, vandaag zie ik het vaderschap echt wel zitten. Al is dat op dit moment wat moeilijk, aangezien ik single ben.

Bewust?

Bwa nee, ik ben geen geboren ­eenzaat. Maar soms loopt het leven niet zoals je wilt. Ik heb een mooie relatie van twaalf jaar achter de rug. Sinds de breuk, nu zo’n vijf jaar geleden, ben ik vrijgezel. Op een paar, euh, korte pogingen na.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN