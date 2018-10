'Familie'-acteur David Cantens: "Het gevoel van uitgesloten te worden herken ik. Tot mijn zestiende stotterde ik." CD

14 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Al zeventien jaar draait David Cantens (37) mee in de acteerwereld. Maar nu pas, met de rol van Jonas in 'Familie', leert het grote publiek hem écht kennen. "Ik wilde nooit een eendagsvlieg zijn, dus heb ik voor de trage weg gekozen."

Je moet het ze nageven: de makers van 'Familie' schuwen geen enkel maatschappelijk relevant thema. Met het personage Jonas, een rol van David Cantens, brengt de VTM-soap nu het verhaal van een ex-gedetineerde die opnieuw aansluiting zoekt in de maatschappij. Een interessant gegeven, vindt David zelf. "Jonas heeft vier jaar onterecht in de gevangenis gezeten en verdient een nieuwe kans. Alleen moet hij daar keihard voor vechten omdat hij door zijn verleden een label draagt. Dat gevoel van uitgesloten te worden herken ik, omdat ik tot mijn zestiende met een spraakgebrek kampte: ik stotterde."

En dat maakte jou tot een gegeerde prooi voor pesters?

"Ik werd niet echt gepest, maar soms wel uitgelachen en in een hokje geplaatst. Ik voelde mij het zwarte schaap, net als Jonas."

Hoe ben je van dat stotteren verlost geraakt?

Door logopedie te volgen en toneel te spelen. Al had het ook met zelfverzekerdheid te maken. Om als stotteraar op een podium te staan moet je verdomme ballen hebben.

Jonas woont bij zijn moeder. Heb jij een goede band met je ouders?

"Ik ben al op mijn zeventiende in Gent op kot gegaan. Maar ik zie mijn ouders veel, want ik woon net als zij in Sint-Niklaas. Als ik het druk heb, mag ik mijn beentjes daar onder tafel steken. En mijn moeder stelt dan spontaan voor om mijn was en strijk te doen. Met mijn vader sta ik soms op het podium en brengen we kleinkunstklassiekers."

Een blok stress

In 'Familie' heb je veel scènes met Roel Vanderstukken. Klikt het?

"Heel goed! Onze samenwerking was zelfs een van de redenen waarom ik 'ja' heb gezegd. We kennen elkaar van 'Wittekerke' en hebben nadien ook samen geacteerd in 'Flikken', 'Ella' en 'LouisLouise'. Ik beschouw hem echt als een maat."

Net als Roel heb jij ook deelgenomen aan 'Steracteur Sterartiest'. Alleen was jouw passage minder succesvol...

éJa, ik lag er als eerste uit! Ik had gehoopt dat 'Steracteur' een muziekprogramma zou worden met acteurs die zich vooral wilden inzetten voor een sociaal project, maar het bleek een populariteitswedstrijd."

Had je dat niet kunnen weten?

"Maar mensen eruit stemmen: ik vind dat zo negatief. Dat competitieve gevoel had ik veel minder bij de vorige edities. Voor mij draaide het vooral om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor vzw Tanderuis, mijn goede doel. Van het feit dat ik er als eerste uit lag, heb ik toch twee weken serieus afgezien. Ik stelde me heel wat vragen. Waarom had ik überhaupt meegedaan? Ergens was ik ook blij, want ik was meteen een blok stress kwijt. Ik zat daar niet op mijn plaats. Maar het was een leerrijke ervaring."

Geen eendagsvlieg

Sommige acteurs worden in één klap populair, maar jij timmert gestaag aan de weg.

"En dat vind ik goed. Ik wilde nooit een eendagsvlieg zijn, dus heb ik voor de trage weg gekozen. En ik kom intussen toch al mooi 17 jaar aan de bak als acteur. Ik wil lang meedraaien en de kijker telkens opnieuw verrassen."

Heb je in het verleden daarom al aanbiedingen geweigerd?

"Absoluut. Ik kon bijvoorbeeld een vast personage worden in 'Wittekerke', maar dat heb ik geweigerd. Ik wilde eerst bijleren en verschillende rollen spelen. Ook in het theater. Ik heb nooit de populairste willen zijn. Volgens mij word je daar niet gelukkig van."

Hoop je nu met 'Familie' wel op je grote doorbraak?

"In Vlaanderen kan je 28 keer doorbreken. Eerst werd 'Marsman' mijn doorbraak genoemd, dan 'Nieuw Texas', vervolgens 'Steracteur' en nu 'Familie'. Bij mij is het gedaan met doorbreken (lacht)."

Mentale dip

Hoop je nu ook op een doorbraak in de liefde? Je bent al even single.

"Ik hoop vooral op een soulmate die haar eigen leven leidt en die mij mijn vrijheid laat. Vroeger claimde ik mijn partner te veel, maar dat werkt niet. Ik was ook nog te veel op zoek naar mezelf. Nu is die zoektocht gestopt en heb ik veel meer rust. Ik kom wel nog goed overeen met al mijn exen."

Je was een tijdlang samen met Ketnetwrapster Charlotte Leysen. Zij kwam onlangs in de aandacht omdat ze een mentale dip heeft.

"Dat nieuws verbaasde me niet. Charlotte werkt keihard en staat met veel liefde en passie in het leven. En zo'n dip kan trouwens iedereen overkomen."

Ook jou?

"Ik weet hoe ze zich voelt: vijf jaar geleden zat ik ook een tijdlang niet goed in mijn vel. Artistieke mensen zitten nu eenmaal in een ratrace. Je moet er keihard voor gaan, want er zijn niet veel plekken. Dat vergt veel energie."

Wat heeft die periode je geleerd?

"Dat ik meer moet genieten van een project zonder al na te denken over het volgende. Een goede planning is cruciaal. De ene dag opnames voor 'Familie', de andere dag voor de VTM-reeks 'De Luizenmoeder'. En tussendoor tijd om in de natuur te wandelen, dat doet wonderen."