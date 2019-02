‘F.C. De Kampioenen’-marathon een groot succes: al 1.005 tickets de deur uit SD

15 februari 2019

12u01

Bron: Eén 0 TV Nog geen twee dagen geleden raakte bekend dat Eén en Kinepolis de handen in elkaar sloegen om een heuse ‘F.C. De Kampioenen’-marathon te organiseren, en de interesse daarin blijkt erg groot te zijn. Al 1.005 tickets gingen de deur uit.

24 uur lang naar de leukste afleveringen uit 21 seizoenen ‘F.C. De Kampioenen’ kijken. Dat is de opzet van de marathon die Eén en Kinepolis vanaf vrijdagavond 15 maart organiseren. Televisiekijkend Vlaanderen blijkt erg geïnteresseerd, want er gingen maar liefst 1.005 tickets over de toonbank. Wie zich geen 24 uur kan vrijmaken, kan in Gent, Antwerpen en Hasselt op 16 maart terecht voor een hattrick: drie afleveringen op het grote scherm. Ook daarvoor werden al 1.522 tickets verkocht.

