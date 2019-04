‘F.C. De Kampioenen’ binnenkort in 3D-expo te bezichtigen in Oostende KD

05 april 2019

11u22

Bron: Kursaal Oostende 0 TV De nieuwe expo voor deze zomer in Kursaal Oostende is bekend. Voor het derde jaar op rij organiseert Patrick Mortier er een expo voor gezinnen rond 3D. Deze zomer is er een exclusieve samenwerking met de televisiezender Eén rond ‘F.C. De Kampioenen’.

De tv-serie was vijf jaar geleden al eens het thema, maar deze keer is het vooral gericht op stripdecors van tekenaar Hec Leemans. Daarnaast is er wel aandacht voor de tv-reeks en de films. De bezoekers kunnen poseren in de vele decors en genieten van verschillende 3D-animaties. Tijdens de periode van 3 juli tot 1 september zullen er ook verschillende ‘meet & greets’ aangekondigd worden met striptekenaar Hec Leemans en de acteurs van de reeks. Tickets voor de expositie in Oostende kosten 11 euro.