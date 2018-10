‘Expeditie Robinson’-winnares Jutta Borms gooit haar leven drastisch om: "Ik woon nu midden in de ­natuur, in een huisje van 55 m²" Glenda Smits

04 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Mij te pletter werken om me op zondagmiddag neer te ploffen op de zetel in mijn doktersvilla? Dat is voorbij." ‘Expeditie Robinson’-winnares en huisarts Jutta Borms (45) heeft haar leven na een recente burn-out radicaal omgegooid. Ze woont nu met haar dochter Merel (7) in een klein huisje en gaat zich helemáál toeleggen op alternatieve geneeskunde. In Dag Allemaal doet ze haar verhaal.

Vijftien jaar nadat Jutta Borms zegevierde in het survivalprogramma ‘Expeditie Robinson’, laat ze nu van zich horen in een boek. Een straf boek, want in ‘De nieuwe dokter’ steekt de huisarts uit Tielrode haar nek uit voor alternatieve ­geneeskunde.

Pleister op een houten been

"Zoals Pascale Naessens de voedingsdriehoek op zijn kop zette, wil ik voor een omwenteling in de gezondheidszorg zorgen", zegt Jutta. "Ik heb jaren ervaring in mijn dokterspraktijk en pleit voor complementaire geneeskunde, die méér ruimte laat voor alternatieve therapieën. Een klassiek pilletje? Dat is vaak een pleister op een houten been. Sommige gezondheidsklachten pak je beter én grondiger aan met natuurgeneeskunde. Na tal van succesverhalen met alternatieve behandelingen, op maat van de patiënt, ben ik overtuigd van de doeltreffendheid."

De traditionele medische wereld kijkt wel met argusogen naar de alternatieve geneeskunde.

"Ik weet het. Van artsen die hun wenkbrauwen optrekken of me vragen waar ik in godsnaam mee bezig ben, trek ik me veel minder aan. Tegenwoordig zijn er veel goede artsen bezig met alternatieve geneeskunde. Vaak op hun eilandje, door dat taboe. Ik wil graag een netwerk vormen, zodat de patiënt een beter zicht heeft op alle behandelingsmogelijkheden. Of een universiteit voor complementaire geneeskunde."

Jij rolde als jonge twintiger al in het alternatieve circuit na een whiplash, niet?

