‘Expeditie Robinson’-kandidate Ruth sport intensief: “Elke dag een activiteit, van paaldansen tot thaiboks”

Veerle Van De Wal

06 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 TV Ruth Tuyteleers (34), een van de Vlaamse kandidaten in Expeditie Robinson en onderofficier in het leger, doet al twaalf jaar aan thaiboksen op hoog niveau en stort zich nu op paaldansen. “Ik moet zeker vier à vijf keer per week sporten om me goed te voelen. En daarbij zoek ik graag grenzen op”, aldus Ruth in Story.

De beloning van al dat sporten: een gespierd lijf.

Of is dat niet jouw drijfveer?

Spierversteviging is natuurlijk positief, maar ik sport in de eerste plaats omdat het mij energie geeft. Ik plan bijna elke dag een activiteit als fitness, paaldansen, thaiboksen of joggen. En ik ben tevreden met hoe ik eruitzie, ook al heb ik geen sixpack.

Hoe reageren mensen op je sportieve looks?

Ik merk dat mannen mijn sportieve look aantrekkelijk vinden. Sommige vrouwen vinden me té gespierd, maar ik merk toch vooral interesse en waardering. Mijn leerling­en en de kinderen aan wie ik thaiboksles geef, kijken zelfs naar me op. Het is trouwens nooit te laat om te beginnen sporten. Ik was ook al 21.

Voel je druk om er sportief te blijven uitzien?

In mijn job als militair voel ik druk om fysiek in orde te zijn. Daarom ga ik bijvoorbeeld joggen terwijl ik dat helemaal niet graag doe. Maar ik zal nooit nog zoveel opofferen als in de periode dat ik thaibokswedstrijden deed: geen pintjes drinken, op tijd opstaan en op tijd gaan slapen, geen sociaal leven, slaatjes zonder dressing… Toen ik met die wedstrijden stopte, heb ik me een paar maanden laten gaan. Maar ik had genoeg zelfdiscipline om weer op de rem te gaan staan.

Het leger is traditioneel een mannenwereldje. Moet je je als vrouw extra bewijzen?

In het begin zeker. Ik moest mijn best doen om het respect van de mannen te winnen. In hun ogen was ik dat kleine blondje. Maar mijn grote mond heeft me wel geholpen! En na tien jaar weten ze wat ik kan. Dat was ook de reden van mijn deelname aan Expeditie Robinson: tonen dat je als vrouw ook goed kunt presteren. Soms zelfs beter dan mannen (lacht).