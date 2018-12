“Ex on the Beach: Double Dutch”: wanneer “Temptation Island” nog te braaf is... IDR

02 december 2018

12u00 0 TV Wie onze tv-tips de afgelopen twee zondagen gevolgd heeft, die weet dat wij helemaal gek zijn op “Ex on the Beach: Double Dutch”. Een natuurdocumentaire waarbij zelfs David Attenborough met z’n mond vol tanden staat en waarbij de deelnemers van “Temptation Island” doetjes zijn die nog niets hebben meegemaakt.

In alweer het vierde seizoen van deze realityreeks trekken acht ‘sexy’ - als sexy synoniem staat voor opgespoten borsten, lippen en een heel arsenaal (bedenkelijke) tattoo’s, that is - singles op vraag van MTV naar een paradijselijke bestemming. Er zijn geen regels, maar wel liters alcohol. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de gemoederen snel verhit raken. Gooi daar nog eens een hoop aangespoelde exen en een ‘tablet of terror’ bij, en het feestje is helemaal compleet.

In “Ex On The Beach: Double Dutch” is het trouwens niet nodig om - zoals dat bij “Temptation Island” meestal wel het geval is - tot de laatste aflevering te wachten voor er gekust of gevogeld wordt. Nope, hier gaan alle remmen standaard al los in de eerste aflevering. Ook dit seizoen was daar geen uitzondering op, want na exact 43 minuten was het prijs tussen Nederlanders Brody en Lena.

Brody en Lena kent u ondertussen al van naam, maar we stellen u ook graag de andere puike castleden voor die de zender nog kon verzamelen.

Brody (27) uit Eindhoven

Of het fenomeen écht bestaat weten we niet, maar in Brody’s geval zijn we er toch vrij zeker van dat al die tattoo-inkt z’n hersenen heeft aangetast. “Ik hou van het mindfucken van een vrouw”. Wij hebben inderdaad ook liever dat het daarbij blijft.

Lena (19) uit Leeuwarden

“Hallo, ik ben Lena en ik droom van een gangbang met een vrouw.” Geen idee wat we daar nog voor zinnigs aan kunnen toevoegen.

Djessy (24) uit Neerpelt

Waarschijnlijk was Jessy niet speciaal genoeg, want deze Limburgse deerne kreeg van God/haar ouders/de ambtenaar van de burgerlijke stand/... een extra d toebedeeld. Wat we overigens ook zouden kunnen zeggen van haar cupmaat. “Ik heb mijn borsten twee maanden geleden laten doen, en nu zijn we met ons drietjes voor het eerst op vakantie.” Iets zegt ons dat Djessy geen kei is in wiskunde.

Robin (23) uit Oss

Geen idee of iemand het ooit tegen hem gezegd heeft, maar Robin doet ons toch echt een beetje denken aan Meneer Spaghetti uit Samson en Gert. Robin: scheer die snor af! Nu!

Elias (20) uit Neerpelt

Het is altijd goed om een type te hebben, al is dat in Elias’ geval toch eentje van de meer bedenkelijke soort. Vrouwen moeten volgens hem stevig in hun schoenen staan om aan zijn charmes te weerstaan. Al gokken wij dat vrouwen met meer dan twee hersencellen daar perfect in slagen...

Viktor (20) uit Antwerpen

Wij hebben een beetje medelijden met Viktor. Zij lijkt als enige compleet niet te beseffen in welk programma ze terecht is gekomen. Viktor valt al vanaf de eerste aflevering voor de charmes van womanizer Diaz. Volgens Viktor is Diaz een oprecht lieve jongen, die enkel het beste met haar voorheeft en echt oprecht interesse in haar heeft. #redviktor is bij deze in het leven geroepen.

Diaz (25) uit Gent

Make no mistake: Diaz wil wel degelijke “stoute dingen doen met dat meisje”, om “Temptation Island”-filosoof Alex te parafraseren. Diaz wil Viktor in bed krijgen en zet daarbij vooral z’n grootste troef in de verf. “Ik heb een supermooie piemel.” Zucht.

Stacy (23) uit Gent

Omdat het natuurlijk niet belangrijk is om een mooi innerlijk te hebben, somt Stacy voor de handigheid even haar troeven op. “ik ben trots op mijn mooie lange haren, mijn glimlach en natuurlijk mijn mooie borsten.” Dat die ‘mooie borsten’ niet echt zijn, is uiteraard maar een detail.

Onlangs reageerde de Gentse in weekblad TvFamilie ook op het gerucht dat ze zou werken als escorte. “Dat verhaal is ontstaan omdat ik een auto kocht in de periode dat ik aan mijn borsten heb laten werken.” Want één en één is niet altijd twee. Tenzij het over borsten gaat, quoi.

Benieuwd geworden naar dit televisiefenomeen? Je ziet “Ex on the Beach: Double Dutch” iedere zondag om 22u00 op MTV.