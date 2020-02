‘Ex On The Beach: Double Dutch’ maakt startdatum bekend BDB

25 februari 2020

17u06 14 TV Fans van drama en bedrog op een exotisch strand kunnen weer in hun handen wrijven. ‘Temptation Island’ keert vrijdagavond al terug op VIJF en op MTV start op 5 april een nieuw seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’.

MTV maakte dinsdag de startdatum bekend van het zesde seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’. Aan de succesformule wordt niet geraakt. Op 5 april maken we kennis met acht Nederlandse en Vlaamse vrijgezellen die op zoek gaan naar de ware liefde in een luxueuze villa in Thailand. Uiteraard moeten ze de dan wel de confrontatie met hun ex overleven.

De deelnemers van het nieuwe seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ zijn nog niet bekendgemaakt. Maar de kans is groot dat er - naar jaarlijkse gewoonte - enkele ex-deelnemers van ‘Temptation Island’ hun opwachting zullen maken.