‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Alessio heeft het helemaal uitgestippeld: “En dan nu... naar ‘Temptation Island’ als verleider” Isabelle Deridder

03 mei 2020

11u00 0 TV Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde tablet of terror . Een van de deelnemers is de 24-jarige Limburgse Italiaan Alessio: “Meisjes die roken, daar ga ik meestal niet mee op date”, klinkt het.

Waarom wilde jij deelnemen aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, Alessio?

Het leek me wel een mooi avontuur. Ik was ook nog nooit in Thailand geweest, dus voor mij was het ook een gelegenheid om dit land te ontdekken. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik aanvankelijk niet stond te springen om deel te nemen. Het zit zo: ik werd gevraagd of ik zin had in een deelname, maar ik vertrouwde dat aanvankelijk niet. Ietsje later werd ik nogmaals gecontacteerd, en besefte ik dat het wel menens was. Nadat ik meer info had gevraagd, besefte ik dat dit een unieke kans was. Ik zei ‘ja’ en een week later zat ik op het vliegtuig.

Toen jij voorgesteld werd aan de vrouwelijke castleden, werd het al snel duidelijk dat je Lynn wel zag zitten.

Klopt. Lynn is niet meteen het type waar ik normaal op val, maar ze had wel enkele kenmerken die mij aanspraken. Ik hou van dames met donker haren en een stevige poep, en da’s bij Lynn het geval. Daarnaast vond ik ook dat ze een enorm mooie blik in haar ogen had. Iets betoverend.

Het duurde wel eventjes voor Lynn in jouw gezelschap ontdooide.

Ze hield aanvankelijk wel wat afstand, dat klopt. Maar zoals jullie vorige week konden zien, zijn we ondertussen dichter naar elkaar toe gegroeid. We hebben ondertussen ook gekust.

(lees hieronder verder)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nochtans bleek dat gekus wel een struikelblok tussen jullie.

Euhm... Je hebt het over dat incident rond het tanden poetsen hé? Ik heb Lynn inderdaad gevraagd of ze, als ze gerookt had, haar tanden wilde poetsen voor ze mij kuste. Ik ben zelf geen roker, en ik hou niet van de geur. Normaal gesproken date ik dan ook geen meisjes die roken. Daar mag iedereen een mening over hebben, maar ik ga er de mijne niet voor veranderen.

Je kreeg daar best wel wat negatieve commentaar op nochtans.

Dat vond ik jammer, omdat ik het helemaal niet slecht bedoelde. Voor mij was die vraag niet meer dan normaal. Al snap ik de kijkers wel: op televisie komt wat ik zeg wel wat raar over. Maar ik denk wel dat het nog duidelijk gaat worden dat ik Lynn hier niet mee wilde kwetsen.

(lees hieronder verder)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voorlopig zien we jou kussen met Lynn, maar binnenkort zullen we ook minstens een van jouw exen te zien krijgen. Hoe voel je jezelf daarbij?

Er is een ex die ik liever niet zie opduiken, omdat het tussen ons echt wel is misgelopen. Haar zien: dat zou confronterend zijn. Maar als een van mijn andere ex-vriendinnen komt, dan heb ik daar geen probleem mee.

Heb jij al veel relaties gehad dan?

Nee, in feite niet. Ik heb tot nu toe twee serieuze relaties gehad. De eerste duurde twee jaar, de tweede een jaar. Daartussen heb ik ook wel wat geflirt en had ik ook kortstondige romances, maar de ware zat er nog niet tussen. Maar ik geloof er wel in dat ik haar ooit ga tegenkomen. Ik ga niet bewust naar haar op zoek, maar ik weet dat ze bestaat.

Aan welke eigenschappen moet jouw misses right voldoen?

Qua uiterlijk hou ik van dames met donkere haren, lichte ogen en een mooie poep. En als we het over haar karakter hebben: iemand die lief, sociaal en respectvol is. Ik weet dat ik, zo gauw ik haar tegenkom, haar sowieso uniek ga vinden. Of ik haar gevonden heb tijdens ‘Ex on the beach: Double Dutch’? Dat mag ik niet verklappen. (lacht)

Oké, dat snappen we. Vertel ons dan maar of je tevreden bent over je deelname.

Toch niet voor de volle honderd procent. Als ik de beelden nu bekijk, dan merk ik dat ik het moeilijk heb om mijzelf open te stellen. Ik ben een sociaal iemand, maar ik heb daar tijd voor nodig. Als ik dat sneller zou kunnen, dan had ik er meer kunnen uithalen, vermoed ik. Maar ik bekijk het positief: ik heb hierdoor wel iets over mezelf geleerd. Ik wil er echt aan werken om minder gesloten te zijn.

Was dat wat je hoopte te bereiken met je deelname?

Niet meteen, maar ‘t is natuurlijk wel mooi meegenomen. Ik hoop vooral dat mijn deelname een springplank kan zijn. Zo zou ik het leuk vinden als mijn Instagrampagina een boost krijgt, en ik zou ook graag meedoen aan andere realityprogramma’s. Ik werd al gevraagd als verleider voor ‘Temptation Island’, maar het aanbod van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ kwam eerder. Moest er een volgend seizoen komen van ‘Temptation Island’, dan mogen ze gerust opnieuw bellen. (lacht)

‘t Is genoteerd!

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zie je iedere zondag om 21u30 op MTV.

Lees ook:

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Olivia legt uit waarom ze seks had terwijl de camera’s draaiden: “Ik was vergeten dat die er stonden”



‘Ex on the Beach’-deelnemer Dennis wil iets rechtzetten: “Wij zijn geen racisten of pestkoppen!”



‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Lynn wil iets duidelijk maken: “Je hoeft niet fake te zijn om hieraan mee te doen”



Collega van Fabrizio doet mee aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’: “Hij heeft me tips gegeven”