'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Lynn wil iets duidelijk maken: "Je hoeft niet fake te zijn om hieraan mee te doen"

12 april 2020

Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd 'Ex on the Beach: Double Dutch' is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde tablet of terror. Een van de deelneemsters is de 22-jarige, Nederlandse Lynn. "Ik maak me niet druk in wat anderen van me denken"

Waarom wilde jij meedoen aan dit programma?

Ik was net drie maanden single en in een gekke bui besliste ik om me in te schrijven. Ik had nooit verwacht dat ik er überhaupt iets van zou horen, aangezien ik niet meteen het doorsnee type ben dat aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ meedoet.

Hoe bedoel je?

Heel wat meiden die meedoen hebben nepborsten, nepwimpers, opgespoten lippen of een gelifte kont. Dat heb ik allemaal niet, waardoor ik niet dacht dat ik de selectie zou halen. Toen dat toch het geval was, heb ik beslist om de sprong te wagen.

Wat hoop je met je deelname te bereiken?

In de eerste plaats zou ik het fijn vinden als ik dat hedendaagse, stereotiepe schoonheidsideaal aan diggelen kan slaan. Je hoeft echt niets aan jezelf te veranderen om leuk gevonden te worden. Ik weet gewoon dat er superveel vrouwen zijn die zo onzeker worden van dat perfecte plaatje dat ze op instagram en dergelijke te zien krijgen. En da’s echt nergens voor nodig: iedere vrouw is mooi zoals ze is.

Een mooie boodschap.

Ik merk dat heel veel kijkers daar positief op reageren, omdat ze zich in mij herkennen.

Je moet er wel sterk voor in je schoenen staan natuurlijk, om dit te kunnen. Heb jij dat zelfvertrouwen altijd al gehad?

Nee. In de middelbare school was ik heel erg onzeker over mijn lichaam. Ik kreeg toen best wel wat nare opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd. ‘Ben jij wel een vrouw?’, ‘Op welke rug slaap jij?’, ... Op een bepaald moment heb ik een keuze gemaakt: ofwel zou ik me altijd druk blijven maken in de mening van anderen, ofwel zou ik beginnen focussen op wat ik wel heb en kan. Ik heb voor dat laatste gekozen, waardoor ik een pak zelfverzekerder ben geworden en van mezelf heb leren houden.

Als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van een ander houden.

Klopt. Al moet ik wel bekennen dat ik slechts twee lange, serieuze relaties heb gehad. Uit die eerste relatie heb ik geleerd dat ik niet zo aanhankelijk moet zijn. In een relatie moet je gelijkwaardig zijn, en moet het niet zijn dat je de ander nodig hebt om jezelf goed te voelen. Dat moet op je eentje ook lukken. Als je dat uitstraalt, dan trek je ook de juiste mannen aan.

Jij lijkt geen type voor onenightstands.

Nou... ik heb ooit al wel enkele onenightstands gehad, maar ik ben daar inderdaad geen fan van. Ik wil echt een band hebben met iemand.

Waarop moet die band voor jou dan gebaseerd zijn?

Ik wil in de eerste plaats een man die me aanvaard zoals ik ben, mij motiveert om te groeien als persoon, lekker gek durft te zijn, spontaan is en humor heeft. Daarnaast wil ik ook iemand die tegengas durft te geven. Qua uiterlijk vind ik mooie ogen echt belangrijk. En, ook niet te vergeten: hij moet ermee om kunnen dat ik een grote mond heb. Ik flap er vaak dingen uit die ik misschien beter niet had gezegd.

Jouw oneliners zijn in ieder geval nu al legendarisch. ‘Jezelf verneuken is ook neuken’, anyone?

Ik heb van veel mensen gehoord dat ze erg met mijn uitspraken moeten lachen. Heel fijn, want ik wist niet dat ik grappig was. Ik meende op dat moment gewoon wat ik zei. (lacht)

‘t is genoteerd!

