‘Ex on the Beach’-deelnemer Dennis wil iets rechtzetten: “Wij zijn geen racisten of pestkoppen!”

19 april 2020

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw tablet of terror. Een van de deelneemsters is de 22-jarige Nederlander Dennis. “Ik ben de hele tijd mezelf gebleven” Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde . Een van de deelneemsters is de 22-jarige Nederlander Dennis. “Ik ben de hele tijd mezelf gebleven”



Vertel eens: waarom schreef jij je in voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’?

Omdat het me een geweldig avontuur leek. Ik had er ook net tijd voor, dus waarom ook niet? Dat gezegd zijnde: ik heb wel even getwijfeld om me kandidaat te stellen. Maar uiteindelijk heeft de combinatie van een zonnige vakantie en mooie vrouwen me over de streep getrokken. (lacht)

Zowel Julie als Lynn hadden er net een relatiebreuk opzitten toen ze beslisten om deel te nemen. Was dat bij jou ook het geval?

Ik had een half jaar eerder mijn relatie verbroken, dat klopt. Daarna was ik een tijdje aan het daten, maar dat liep ook steeds slechter. Ik zal niet zeggen dat mijn relatiestatus meespeelde om me in te schrijven, maar het hielp natuurlijk wel dat ik vrijgezel was.

Eenmaal aangekomen in Thailand, was het al snel duidelijk dat jij interesse had in Olivia.

Ja, dat klopt. Ik kende Julie en Lynn al een beetje, waardoor er voor mij enkel Ayla en Olivia overbleven als nieuwe meiden. Nu: Olivia was van de vier sowieso het meest mijn type.

Hoe zou jij je type omschrijven dan?

Ik wil in de eerste plaats een dame die volwassen is. Ik wil niet iemand aan m’n zijde die arrogant is en denkt dat ze het middelpunt van de aardbol is. Al zijn er qua uiterlijk ook wel enkele punten die ik belangrijk vind. Zo val ik op kleine vrouwen met dikke billen, een slank figuurtje en een mooi gebit. En liefst zijn ze dan ook nog eens blond en hebben ze blauwe ogen. Je begrijpt dus wel waarom Olivia mij onmiddellijk aansprak. (lacht)

Al zei jij de voorbije afleveringen ook wel duidelijk dat Olivia haar boeltje kon pakken als er een ander meisje kwam opdagen dat jou meer interesseerde...

Ik besef nu dat dat best wel respectloos klonk. Zo bedoelde ik het niet. Maar ik wilde wel zeggen dat als ik een meisje zou tegenkomen waarmee het beter klikte, dat ik het niet uit de weg zou gaan. Je mag ook niet vergeten dat ik Olivia op dat moment nog maar enkele dagen kende.

Stap jij snel in een relatie?

Nee, toch niet. Ik heb nog maar twee serieuze relaties gehad: eentje van anderhalf jaar en eentje van bijna een jaar. Ik heb in die tussenperiodes wel wat rondgefladderd, maar daar is niets ernstigs uit voortgekomen.



Je vertelde daarnet al dat je Julie en Lynn al kende. Hoe beviel de rest van de cast je?

Ons groepje van acht was echt geweldig. We hadden een heel goede klik met z’n allen. Maar je weet ook dat de goede sfeer steeds meer gaat doorbroken worden wanneer er exen blijven bijkomen.

Dat was te merken toen Lakeisha, de ex van Levi, binnenkwam.

Er is wel wat commotie over de manier waarop we haar behandelden, ja.

Jullie lieten haar onder andere aan een apart tafeltje eten.

Klopt. Als ik dat op televisie zag, dan kwam dat heel hard en heftig over. Ik kan alleen maar zeggen dat de kijkers niet alles te zien hebben gekregen. Een aflevering van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is nu eenmaal beperkt in tijd, waardoor je niet het hele verloop kan schetsen.

Wat is er dan wel gebeurd?

Wij waren een heel hechte groep, en zij vervolgens binnen met de intentie om ons uit elkaar te drijven. Ze wilde chaos veroorzaken, maar dat wilden wij niet laten gebeuren. Lakeisha wist ook op voorhand dat haar gedrag consequenties zou hebben. Was het too much hoe we haar behandeld hebben? Waarschijnlijk wel.

Online klinkt het dat jullie een bende pestkoppen waren.

Ik wil heel duidelijk benadrukken dat het sowieso niet onze intentie was om haar te pesten. Ik las ook enkele reacties die zelfs spraken van racisme, maar dat speelde op geen enkel moment mee. Wat je ziet, is onderdeel van een groter verhaal, dat niet volledig in beeld werd gebracht.

Zal dat nog duidelijk worden in het verdere verloop van de afleveringen?

Ik kan alleen maar zeggen dat jullie moeten blijven kijken. En wie weet komen de mensen die kritiek op ons gedrag hebben, wel op hun mening terug.

Da’s veelbelovend.

Geloof me: er staat nog heel wat te gebeuren. (lacht)

En is daarin ook een glansrol weggelegd voor jou?

Dat kan ik uiteraard niet verklappen, maar ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben dat ik heb deelgenomen. Uiteraard zijn er altijd wel wat dingetjes die je achteraf beter anders had aangepakt, maar ik hoef me nergens om te schamen. Ik ben gewoon lekker mezelf geweest en heb alles gedaan wat ik normaal gesproken ook zou doen. Mezelf regels opleggen om beter in beeld te komen? Zo ben ik niet. Wat jullie te zien krijgen, da’s honderd procent Dennis. (lacht)

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, iedere zondag om 21u30 op MTV

