‘Ex on the Beach’-deelneemster Ayla wil liever geen man die Vlaams praat: “Ik versta dat soms niet”

10 mei 2020

13u00 0 TV Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde tablet of terror. Een van de deelneemsters is de 23-jarige Nederlandse beauty queen Ayla: “Ik wil geen drama in mijn leven. Tenzij het terecht is”

Waarom wilde jij meedoen aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’?

Ik ben iemand die graag gekke dingen doet, dus een deelname aan dit programma paste perfect in mijn straatje. Ik was ook net twee weken single toen ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ op mijn pad kwam. Voordien had ik altijd een relatie. Ik zag het dan ook wel zitten om nieuwe mensen te leren kennen. Je weet ook nooit of je plots de ware ontmoet.

Vielen Dennis, Dante, Levi of Alessio bij jou in de smaak?

Toen ik in Thailand het strand opliep, merkte ik al snel dat mijn type er niet tussen zat. Op voorhand had ik dat natuurlijk wel een beetje gehoopt, maar je kan niet alles hebben natuurlijk. Maar ik wil wel even zeggen dat het stuk voor stuk supertoffe en knappe jongens zijn.

Dante toonde onmiddellijk interesse in jou.

Klopt. Ik vind hem een heel lieve en knappe jongen. Of hij ook relatiemateriaal is? Dat kan ik natuurlijk niet verklappen, maar ik kan wel zeggen dat ik nog nooit een relatie gehad heb met een Belg. Niet dat ik het niet wil, maar ik vind het soms wel moeilijk om jullie Vlaamse taaltje te verstaan. Nu ja, zolang ik geen Frans hoef te praten, komt het wel goed. (lacht)

Liefst geen man die Frans praat dus. Heb jij nog andere vereisten waar jouw droomman aan moet voldoen?

Ik hou van grote, gespierde en knappe mannen met tattoo’s en een bruin kleurtje. Ze mogen ook gerust iets ouder zijn. humor vind ik ook heel belangrijk, want ik lach graag. En ik weet dat het fout is, maar ik heb een voorkeur voor bad boys. Als een man zowel brutaal als charmant is, dan smelt ik. Een zelfzekere man dus. Als een man twijfelt aan zichzelf, dan vind ik dat een hele afknapper. Het mag niet iemand zijn waar ik overheen kan lopen. Maar uiteindelijk is het heel simpel: iemand met een goed innerlijk waar ik s ochtends naast wil ontwaken. Zo veeleisend is dat nu toch ook weer niet? (lacht)

Heb jij in feite al veel vriendjes gehad?

Ik heb twee lange relaties gehad: eentje van vier jaar, en eentje die twee jaar duurde. Voor mij was die relatie best wel serieus, want we woonden al samen. Maar blijkbaar trek ik de verkeerde mannen aan, want het is niet zo mooi geëindigd.

Wil jij dan nog een nieuwe man in je leven?

Natuurlijk wel, maar ik wil niet voor de eerste de beste kiezen. Ik wacht liever vijf jaar op de juiste partner, dan dat ik mijn tijd verdoe aan iemand die me toch niet verdient.

‘t Is misschien ook de reden waarom jij nog geen legertje aan exen op je afgestuurd kreeg. Jij bent voorlopig behoorlijk gespaard gebleven van drama.

Ik heb inderdaad geluk op dat vlak. Maar ik ben sowieso niet iemand die drama in haar leven wil. Als het terecht is, dan zal ik mijn standpunt wel verdedigen, maar anders probeer ik ervoor te zorgen dat ik uit de problemen blijf.

Hoe zou je reageren als een van je vroegere partners voor jou uit de zee komt?

Nou... Om eerlijk te zijn zou ik geen enkele ex graag terugzien. Ik heb met niemand ruzie, maar je weet nooit wat hun intenties zijn. Het is niet omdat ik het goed voorheb met iemand, dat die persoon er hetzelfde over denkt. Het zou ook kunnen dat die persoon speciaal naar Thailand komt om jou het leven zuur te maken. Of dat nog gaat gebeuren? Dat zullen jullie zelf moeten ontdekken. (lacht)

Oké, doen we. Vertel ons als afsluiter dan maar wat je hoopt te bereiken met je deelname.

Ik zou het wel fijn vinden als dit het begin kan zijn van een carrière in het mediawereldje. Je weet natuurlijk nooit of zoiets gaat lukken, maar ik denk wel dat het kan. Ik heb tot nu toe nog geen enkele negatieve reactie gekregen op mijn deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, dus ik denk dat dit toch al een mooie start is. Ik hoop in ieder geval dat ik het zo kan houden. Ik denk niet dat ik iets verkeerd gedaan heb, maar sommige avonden herinner ik me beter dan anderen. (lacht)



‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zie je iedere zondag om 21u30 op MTV.

