TV

Fans van romances die sowieso uitmonden in een huwelijk, stemmen sinds deze week niet meer op Vitaya af, maar op VTM. ' Sturm der Liebe ' verandert immers van zender. Dat de Duitse soap de populairste is van Europa, vindt kenner Vic Dennis (70) logisch. "Er gebeurt meer dan in 'Thuis' en 'Familie' samen."