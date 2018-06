"En Trump maar denken: 'Waar is mijn jas?'": Amerikaanse komieken steken draak met flater van Melania lva

23 juni 2018

07u21

Bron: The Guardian 0 TV Het bezoek van Melania eerder deze week aan een detentiecentrum voor kinderen van immigranten aan de Mexicaanse grens was spek naar de bek van enkele beroemde Amerikaanse komieken en talkshowpresentatoren. Vooral de jas met het opschrift "I really don't care. Do U?" inspireerde de tv-sterren. Jimmy Fallon grapte bijvoorbeeld dat Melania er met de jas van Trump vandoor was.

Stephen Colbert verwees in zijn The Late Night Show naar de eventuele relatieproblemen tussen Melania en Trump, die in de media vaak worden geïnsinueerd. "In een poging deze kinderdetentiecentra te humaniseren, stuurde de Trump-administratie hun meest vooraanstaande gevangene: Melania Trump", zei Colbert.

In een gesprek met de first lady, dat eerder op nationale televisie was uitgezonden, had Melania de wens geuit de kinderen te helpen. "Ik weet hoe je kan helpen. Helaas houdt dat in dat je moet spreken met je echtgenoot. Maar wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen", reageerde Colbert.

Wat de kledingkeuze van Melania betrof, had hij eveneens raad in petto: "Ze is de allerbelangrijkste moderegel vergeten. Kijk voor je het huis verlaat in de spiegel en trek die jas uit!".

Huwelijksgeloften

Trevor Noah van The Daily Show was vertederd. "Het is ergens toch lief dat ze haar huwelijksgeloften op haar jas heeft geschreven", klonk het. Diezelfde mop maakte ook komiek Seth Meyers tijdens zijn show Late Night.

Meyers had het eerst over de handelsoorlog die Trump op globaal niveau ontketent: "President Donald Trump had vandaag een verkiezingsrally in Minnesota (red. een Amerikaanse staat). Lang verhaal kort. We zijn nu in handelsoorlog met Minnesota", grapte hij.

Daarna sprak hij over Melania's uitstap: "'Ik kan me niet voorstellen wat voor verschrikkelijke dingen je al moet hebben doorstaan', zei een van de kinderen tegen Melania."

Op de Tonight Show had Jimmy Fallon het over de druk die Melania volgens velen heeft uitgeoefend op Trump om een einde te maken aan de scheiding van gezinnen aan de Amerikaanse grens. "Ze heeft beloofd dat als hij luistert, ze de volle drie seconden zijn hand zou vasthouden", aldus Fallon.

En terwijl Melania de centra bezocht, was Trump volgens Fallon op zoek naar zijn jas.