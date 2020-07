‘Empire’-personage van Taraji P. Henson krijgt eigen spin-offserie SDE

23 juli 2020

21u43

Bron: ANP 0 TV Loretha 'Cookie' Lyon, het personage van actrice Taraji P. Henson (49) uit de serie ‘Empire’, krijgt naar verluidt haar eigen serie. Dat meldt onder meer Variety donderdag.

De serie is onderdeel van de nieuwe deal die Henson met producent 20th Century Fox heeft gesloten. De actrice zou weer de rol van Cookie op zich nemen en daarnaast de serie gaan produceren. Over het verhaal is nog weinig bekend, behalve dat de serie zich gaat richten op "wat er verder met Cookie gebeurt."

Dit jaar kwam er na zes seizoenen een einde aan ‘Empire’, een serie over een fictief muzieklabel in New York City. Henson had in de serie de rol van de vrouw van platenbaas Lucious Lyon, die uit zijn drie zoons een opvolger voor zijn imperium moet kiezen.

De serie kwam vorig jaar in het nieuws omdat acteur Jussie Smollett, die in de serie Lucious' zoon Jamal speelt, claimde dat hij op straat uit het niets werd aangevallen door homofobe Trump-aanhangers. Dit bleek echter niet waar te zijn, want de acteur had het voorval verzonnen.

