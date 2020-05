“Eerst mocht ik hem graag, toen ontdekte ik de werkelijkheid”: tv-maker klapt uit de biecht over ‘Tiger King’ Redactie

26 mei 2020

18u18

Bron: AD 0 TV Voor wie na de Netflix-hit ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ maar geen genoeg kan krijgen van de excentrieke Joe Exotic komt Dplay, het video-on-demand platform van Discovery, nu met de documentaire ‘Surviving Joe Exotic’. Hierin doet tv-producent Rick Kirkham exclusief een boekje open over zijn ervaring met de ‘tijgerkoning’. “Ik wist al snel dat het geen goed persoon was.”



In wat hij zelf zijn allerlaatste interview noemt met betrekking tot ‘Tiger King’, vertelt Rick Kirkham over zijn ‘nachtmerrie’ en de bizarre voorvallen in de G.W. Zoo. Kirkham onthult naar eigen zeggen de echte waarheid over het Netflix-fenomeen, voor wie hij destijds een realityshow zou maken. Maar al snel kreeg hij door wat voor vlees hij in de kuip had. “In eerste instantie mocht ik hem graag”, zegt Kirkham in het interview. “Hij had echt een innemende persoonlijkheid en was leuk om mee om te gaan. Maar dat veranderde na een paar maanden toen ik de echte Joe Exotic leerde kennen.”

Toch bleef Kirkham nog bijna een jaar in de tijgerdierentuin, omdat hij zich verbonden voelde met de ‘misfits’ die er werkten. Hij wist dat de beelden die hij filmde uniek materiaal bevatten en van onschatbare waarde zouden zijn voor zijn eigen realityshow. Maar na een ruzie met Joe Exotic vloog zijn studio in brand en ging al het materiaal verloren. Na een tweede brand in zijn nieuwe huis besloot Kirkham te vluchten, ver weg van Joe Exotic en Amerika. Hij verhuisde naar Brødo in Noorwegen, waar hij inmiddels leeft met zijn Noorse vrouw.

Coke en diepe dalen

In de een uur durende documentaire maken we kennis met Kirkham en zijn Noorse vrouw en geeft hij een inkijkje in zijn leven via zijn ‘private diaries’ die hij door de jaren heen op tape heeft vastgelegd: van hoge successen als tv-reporter, diepe dalen door zijn cokeverslaving en het succes rondom ‘Tiger King’. Ook laat Kirkham nooit eerder vertoonde beelden zien van materiaal dat de brand overleefde.

‘Surviving Joe Exotic’ is vanaf vrijdag 5 juni te zien op Dplay.

