‘Eerlijke trailer’ noemt Ross en Rachel uit ‘Friends’ het meest rampzalige tv-koppel ooit MVO

30 mei 2020

17u02 0 TV Honest Trailers, het YouTube-kanaal dat op verzoek bekende films en series van een nieuwe, ‘eerlijkere’ trailer voorziet, heeft zopas ‘Friends’ onder handen genomen. De show krijgt er flink van langs, vooral de relatie tussen Ross en Rachel.

“Dit is één van de minst compatibele tv-koppels uit de geschiedenis”, klinkt het. “Ze zijn bij elkaar, uit elkaar, dan weer bij elkaar, dan zwanger maar uit elkaar, bij elkaar, uit elkaar en dan nét op tijd voor de seizoensfinale weer bij elkaar. Ik weet niet waarom iedereen daar zo blij mee was, want na 10 minuten waren ze waarschijnlijk alweer ‘on a break’.”

Daarnaast hameren de internet-komieken nog op het feit dat er te vaak ‘oh my God’ gezegd word in de serie. “Ze hebben maar één reactie op alles.”

En natuurlijk ook de klassieker: “Het is niét mogelijk dat een bende twintigers zulke grote appartementen in New York kon betalen in de jaren ‘90. Dat zou hen miljoenen dollars kosten.”