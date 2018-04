"Een vrouw van 42, zwanger van haar vriend van 19; die moet véchten voor haar liefde": Luk Alloo belicht bijzondere liefdesverhalen in ‘Alloo en de Liefde’ Kathleen Vervoort

17 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Het grote gevaar? De liefde als vanzelfsprekend zien." In zijn nieuwe reportagereeks ‘Alloo En De Liefde’ op VTM gaat Luk Alloo (55) op zoek naar pakkende verhalen. Zelf probeert hij vooral níet in de val van de dagelijkse sleur te trappen: " Sandy komt bij mij altijd op de eerste plaats", vertelt hij in Dag Allemaal.

‘Alloo In De Nacht 2’, ‘Alloo Bij 3’ en vanaf deze week donderdag dus ‘Alloo En De Liefde’: de voorbij maanden waren op z’n zachtst gezegd hectisch voor Luk Alloo. Wanneer Dag Allemaal hem te pakken krijgt voor een babbel, is hij nog volop bezig met opnamen. De inhoud van de eerste episode ligt nog niet helemaal vast. Voor het laatste puzzelwerk kampeert Luk dan ook haast fulltime in het montagehok.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN