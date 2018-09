"Een motto? Dat is inderdaad mijn droom": bekijk de meest legendarische 'Blind Date'-fragmenten DBJ

24 september 2018

12u05 5 TV Volgend jaar keert 'Blind Date' na een pauze van meer dan tien jaar terug op televisie. Dit zijn ongetwijfeld de meest legendarische fragmenten.

"Goed Leentje, wat is jouw motto?", vraagt Ingeborg in het legendarische fragment aan een van de drie 'prooien', Leentje. "Mijn motto? Dat is inderdaad een droom van mij", reageert de blondine. Snel gevolgd door een correctie naar haar échte motto. "Leentje, zo is er maar eentje", scandeert ze met opgeheven vuist.

Niet alleen met een levensmotto moesten de 'prooien' de 'jager' overtuigen. Ook met een persoonlijke act probeerden de kandidaten de jager binnen te halen. Deze dame probeert jager Tom van achter de muur te verleiden met een wilde dans. Vervolgens loopt niet alles volgens plan...

Of net wel? In 2012 biechtte Ingeborg op dat haast alles aan het programma opgezet spel was. “Het was volledig gescript", zei Ingeborg in 2012. "Die borst was tijdens de repetitie al eens tevoorschijn gekomen. Dat het opnieuw zou gebeuren, was dus niet echt een verrassing.”

Haatsmurf

Dat het opgezet spel was, beweerde ook Nancy die razend de studio verliet wanneer ze de video na haar reis zag. "Ik ben helemaal niet verslaafd aan pillen", zei net voor ze vertrok. "Ik vind het jammer dat ze er nu niet is, maar in vier seizoenen 'Blind Date' heb ik nooit zo'n haatsmurf meegemaakt", zegt Ingeborg.

De terug keer van 'Blind Date' staat gepland rond februari 2019, wanneer VTM zijn dertigste verjaardag viert. Alles, inclusief de intromuziek, de trap, het zwaaien, bleven gelukkig onveranderd.