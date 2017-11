"Een lompe boer in een exotische verpakking": het verhaal van de overbodige Nederlander in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht | TDS

23u07 0 SBS Chris van der Ende TV Overbodig avondje, de 22ste aflevering van De Slimste Mens. Wegens slechts twee, weliswaar erg goede, kandidaten en een overbodige Hollander die van geen hout pijlen wist te maken. Een serieuze miscast.

Je kan al eens een tegendraadse kandidaat hebben. Zo’n jongen die tegen de stroom in wil roeien. Een Herr Seele. Plezier en amusement verzekerd. Je kan ook al eens een Nederlander, een Waal of een Duitser lanceren. Eentje die doorgaans amper weet hoe 'De Slimste Mens' in elkaar steekt. Willoos slachtvee hoeft dan weer niet. En dat was Chris van der Ende. Geen seconde op niveau en in de finale met een striemende 0-208 eindscore naar huis gespeeld. "Dit is zo genant. Ik hoop dat dit nooit wordt uitgezonden", opperde de jongen terecht. Helaas gebeurde dat dus toch. Morgen alweer beter, met Isolde Lasoen als nieuwkomer.

De leukste quotes

Chris (over zijn Braziliaanse roots): "Ik ben geadopteerd. Ik kan niet voetballen. Ik kan niet dansen. Ik ben blank vanbinnen. Als ik boos word ga ik brieven schrijven…"

Chris (of hij Slimste Mens kan worden): "Natuurlijk kan ik niet de Slimste Mens worden. Ik weet niet hoe jullie me hier binnen hebben gekregen. Het is nog een wonder dat ik hier ben. Ik heb me niet voorbereid. Die twee rooie gasten gaan me kapot maken. Ik voel me ook een mop: twee rooien en een neger… Blijven lachen."

Marc-Marie (over Chris): "Ik zag oude fragmenten van jou. Toen was je iets dikker. Nou ja, veel dikker’. Waarop Chris: ‘Er is 50 kilo af. Ik heb getraind enzo. Dan kom je heel ver."

Linde (over Chris): "Ik ben hem daarnet twee keer gepasseerd, maar ik dacht dat hij hier gewoon werkte ofzo. Een leuke blackman."

Chris: "Ik ben gewoon een lompe boer verpakt in een tropische verrassing. Ja, dat is het gewoon."

Erik (tegen Thibault): "Je hebt een mooie t-shirt aan. Nu, mooi is veel gezegd. Een interessante t-shirt."

Marc-Marie (tegen Erik): "Ik weet het antwoord al, maar, heb jij een mooi gespierd lichaam?" Erik: "Zeker." Waarop Marc-Marie: "Krijg je complimenten als je naakt loopt?". En Erik: "Da’s een tijdje geleden."

Marc-Marie: "Ik had een abonnement op een sportschool. Ik ben er één keer naar toe geweest. Om het op te zeggen."

Thibault (is eerlijk): "Ik krijg zakgeld, ja. Ik studeer nog. Ik heb geen geld. Ik krijg elke maand geld van mijn ouders."

Bart (tijd voor een mopje): "Wat krijg je als je een kangoeroe kruist met een olifant? Diepe putten in de weg!"

Hilarische momenten

Linde heeft het in de uitzending over de ‘geprononceerde’ borstspieren van Chris en mag ze ook gewoon aanraken…

Bart Cannaerts (over bijnamen): "Mijn lief noemt me tijger. Omdat ik veel haar op mijn rug heb. Maar toch…" En Erik: "Ik jachtluipaard. Omdat ik heel snel was in het voetbal. Het is eigenlijk een bijnaam die ik aan mezelf heb gegeven."

Linde Merckpoel wil winnen en doet daar alles voor. Zelfs laten zien hoe je best een squat uitvoert.

Chris (stapt tijdens volle finale even op): "Ik denk dat ik nu al de auto ga starten. Dit is zo genant. Ik hoop dat dit nooit wordt uitgezonden. Stop. Verschrikkelijk … Het was gewoon niet goed."

Kantelmomenten

Er zijn amper of geen kantelmomenten. Nieuwkomer Chris komt op geen enkel moment in de quiz voor. Hij scoort niet in de ‘3-6-9’-ronde, roept onmiddellijk ‘stop’ in de ‘Open deur’-ronde, weet één puzzeltje op te lossen, maar kan wel doorscoren tijdens de fotoronde over sporten. Ook in de filmpjesronde is hij geen partij. Zelfs in de finale, waar hij altijd eerst mag spelen, haalt hij slechts 5 goede antwoorden op 4 vragen, tegen 10 goede antwoorden voor Thibault.

De quiz gaat dus tussen Linde en Thibault. Al na de ‘Open Deur’ heeft Linde een behoorlijk grote voorsprong. Thibault puzzelt sterker en komt terug, maar hij verliest veel tijd in de fotoronde. In de filmpjesronde kan hij nog winnen, maar hij vergeet de naam van de hoofdstad van Noord-Korea (Pyongyang) te zeggen. Linde wint. Waarna Thibault Chris oppeuzelt in de finale.

De eindscore (voor het finalespel)

Linde Merckpoel 407 sec.

Thibault Christiaensen 373 sec.

Chris van der Ende 246 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Filip Peetersa 4 deelnames 3 overwinningen

5. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

6. Dina Tersago 4 deelnames

7. Linde Merckpoel 3 deelnames 3 overwinningen

8. Eldodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

9. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

10. Thibault Christiaensen 3 deelnames

Nieuwkomer

Drumster Isolde Lasoen