"Een halve peer kan het verschil maken tussen een klas van zesjarigen en een bende hooligans": dit zijn de eerste beelden van 'De Luizenmoeder'

07 januari 2019

16u12

Bron: VTM 0 TV Woensdag gaat de comedyreeks ‘De Luizenmoeder’ in première op VTM, met onder andere Lynn Van Royen, Els Dottermans en Tom Audenaert in de hoofdrollen. Dat het er hevig aan toe kan gaan in de lagere school, blijkt alvast uit de eerste beelden.

'De Luizenmoeder’ speelt zich af in een even bijzondere als alledaagse arena: de lagere school, die vaak een spiegel is van de ‘echte’ wereld. Met eigen speelplaatsafspraken, verkeers- en verjaardagsfeestjesregels, hiërarchieën, hangouders, tienminutengesprekken, en natuurlijk... luizenmoeders. Lynn Van Royen neemt het hoofdpersonage voor haar rekening en kruipt in de huid van Hannah, de moeder van een nieuwe leerlinge. Dat betekent dat ze onderaan de ouderlijke hiërarchie staat: het is haar taak om de haren van kinderen met luizen uit te kammen, de luizenmoeder dus.

Via deze link kan de klas van juf Els (Els Dottermans) nu al betreden worden via een 360° tool. Om ons nog verder warm te maken, loste VTM alvast twee previews.

De jarige

Kinderpsychologe Hannah (Lynn Van Royen) is samen met haar dochter Fleur nieuw in basisschool De Akker. Juf Els (Els Dottermans) hanteert er strenge regels, en daar valt niet van af te wijken. Ook niet wanneer Fleur jarig is. “Een halve peer kan het verschil maken tussen een klas van zesjarigen en een bende hooligans”, klink het.

Het zwaailicht

Juf Els (Els Dottermans) is het kotsbeu dat de ouders hun kinderen afleiden door naar hen te zwaaien terwijl ze al in de klas zitten. Hoog tijd om maatregelen te treffen.

‘De Luizenmoeder’, woensdag 9 januari om 20u35 bij VTM.